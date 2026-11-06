Piaggio, ricavi e margini in crescita nei 9 mesi. Migliora la PFN

(Teleborsa) - Piaggio , produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha comunicato che i ricavi netti consolidati al 30 settembre 2026 sono stati pari a 1.281,3 milioni di euro a cambi costanti, 1.236,4 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +6,4% e +2,7% rispetto ai 1.204,4 milioni di euro consuntivati al 30 settembre 2025).



Al 30 settembre 2026 il Gruppo ha venduto nel mondo 273.600 veicoli a due ruote, in crescita del 4% rispetto ai 263.100 veicoli venduti al 30 settembre 2025. A livello geografico, l'India ha registrato volumi e fatturato in crescita a doppia cifra (volumi +31,0%, fatturato +13,8%; +28,2% a cambi costanti). Americas e Asia Pacific hanno invece registrato un andamento positivo dei volumi ma il fatturato ha scontato l'effetto cambi: EMEA e Americas (volumi +0,4%, fatturato -1,2%, -0,7% a cambi costanti), Asia Pacific (volumi +2,3%, fatturato -2,4%; +3,4% a cambi costanti). Nel settore dei veicoli commerciali nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Piaggio ha venduto 115.200 unità, in forte crescita del +38,2%.



Il margine lordo industriale è stato pari a 381,2 milioni di euro, in crescita del 4%, con un'incidenza sul fatturato del 30,8%, in crescita rispetto al 30,4% al 30 settembre 2025. L'EBITDA consolidato è di 214,3 milioni di euro a cambi costanti, 208,8 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +6,6% e +3,9%). L'EBITDA margin è pari al 16,9% (16,7% al 30 settembre 2025). Il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 37,3 milioni di euro, in crescita del 17,7%.



I flussi di cassa positivi al 30 settembre 2026 hanno portato l'indebitamento finanziario netto (PFN) a 469,7 milioni di euro, in miglioramento per 107,9 milioni di euro rispetto ai 577,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e in miglioramento per 58,4 milioni di euro rispetto ai 528,2 al 30 settembre 2025.



Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti pari a 76,8 milioni di euro, -25% rispetto ai 102,5 milioni al 30 settembre 2025, anno in cui furono completati gli investimenti per il lancio del Porter Elettrico e gli investimenti in cyber security.



Con riguardo all'outlook, Piaggio evidenzia che la formulazione di previsioni sull'anno in corso è ancora strettamente legata alla necessità di una stabilità geopolitica ed economica che possa portare a un positivo impatto sulla propensione all'acquisto dei consumatori. "Continueremo ad affrontare le complessità macroeconomiche e geopolitiche con una attenta gestione della liquidità e della produttività, proseguendo in modo flessibile il percorso di crescita degli investimenti nei prodotti dei nostri marchi iconici, nella ricerca, nella tecnologia e nei poli produttivi", si legge nella nota.

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