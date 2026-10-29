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Italia, Tasso disoccupazione in settembre
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29 ottobre 2026 - 10.15
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Tasso disoccupazione in settembre pari a +6,3%
, in aumento rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,2%).
(Foto: © htganzo / 123RF)
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