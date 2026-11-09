Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.257,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.592,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.138,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)