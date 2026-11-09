Milano 14:57
51.245 +2,38%
Nasdaq 6-nov
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Dow Jones 6-nov
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Londra 14:57
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Francoforte 14:56
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.257,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.592,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.138,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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