"Campioni della Crescita" , Welcome tra 50 aziende italiane con crescita più alta

(Teleborsa) - L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che ha studiato le imprese italiane capaci di distinguersi per la crescita del fatturato nel triennio 2022-2025 - in un contesto economico caratterizzato da inflazione, aumento dei costi e persistenti incertezze dei mercati - ha inserito Welcome, società riminese specializzata nei servizi di accoglienza, staffing e supporto operativo per eventi, fiere e congressi nella classifica nazionale dei “Campioni della Crescita” pubblicata da Affari & Finanza de La Repubblica.



“Welcome - dice il presidente, Giulio D’Angelo - figura tra le prime cinquanta aziende italiane della graduatoria, con un tasso di crescita medio annuo del 39,68% e un volume d'affari passato dai circa 3,49 milioni di euro del 2022 ai 9,52 milioni del 2025. Un incremento complessivo superiore al 172%”.



Il modello operativo sviluppato da Welcome è su misura per organizzatori, strutture fieristiche e grandi committenti con esigenze organizzative in rapida evoluzione. Una proposta integrata che consente all'azienda di garantire flessibilità, continuità e standard qualitativi elevati anche in contesti complessi con importanti flussi di visitatori ed. Al cuore dell'attività di Welcome si affiancano servizi complementari: cleaning, facchinaggio e supporto logistico.



“La crescita non è stata soltanto quantitativa - aggiunge D’Angelo -L'ampliamento delle attività ha richiesto un rafforzamento dei processi interni, struttura organizzativa e formazione, con attenzione alla professionalità degli operatori e alla qualità delle relazioni con clienti e collaboratori. Per la crescita di un'impresa i numeri sono fondamentali, ma dietro ci sono persone, competenze, responsabilità e relazioni. Il riconoscimento di ITQF nasce anche dal lavoro quotidiano dei nostri collaboratori, donne e uomini che si sentono parte di un progetto e si riconoscono nei valori e obiettivi dell'azienda. Non perdiamo mai di vista la dimensione umana del fare impresa”.



La presenza di Welcome al 49° posto della classifica nazionale che vede oltre 300 aziende prese in esame ha un significato che va oltre il singolo risultato aziendale.



“È anche la testimonianza - conclude il presidente di Welcome - della capacità del tessuto imprenditoriale riminese di esprimere realtà competitive su scala nazionale in un comparto strategico per l'economia dei servizi, del turismo congressuale e delle manifestazioni fieristiche”.

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