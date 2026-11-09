Francoforte: brillante l'andamento di HeidelbergCement

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia del cemento tedesca , con una variazione percentuale dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del big cementiero tedesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 178,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 174,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 182,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```