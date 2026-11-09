Longennials, solo uno su 10 è ben informato su temi economico-finanziari

Prosegue l'impegno dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future (Credem e Università Cattolica) per indagare i bisogni informativi degli over 50

(Teleborsa) - Gli italiani tra i 50 e i 70 anni con alto livello di istruzione (87%) e con un reddito solido (86%) si considerano un pubblico informato sui temi di attualità, mentre un bisogno informativo sui temi finanziari è avvertito con più urgenza da chi ha redditi medio-bassi (65%) e da chi sente il peso del futuro dei figli (67%). Solo una minoranza del 13% deglo over 50 si considera davvero ben informata su temi economici e finanziari.



E' quanto emerge da un nuovo approfondimento sui della ricerca Longennials e sui loro bisogni informativi realizzata dai ricercatori dell’Università Cattolica in collaborazione con l’istituto di ricerca Bilendi, nell'ambito dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, il progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra Credem e ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) con l’obiettivo di comprendere la situazione degli attuali over 50 nel nostro Paese ed i loro bisogni informativi.



Dall'analisi emerge che la pressione economica e il peso delle responsabilità familiari amplificano il bisogno di comprendere meglio i temi finanziari e previdenziali, rendendo l’urgenza informativa sempre più evidente.



Fra le principali preoccupazioni spiccano la tenuta economica futura (31% del campione), più accentuata per il campione femminile (al 39%) e per chi vive da solo (al 38%). Di qui, la chiara propensione verso la pianificazione previdenziale integrativa, con il 41% del campione che manifesta un interesse concreto per i fondi pensionistici integrativi ed un 25% che dichiara di aver già effettuato l’acquisto. Disinteresse più marcato tra i profili a reddito basso (al 40%), meno propensi a progettare il futuro a causa deolle maggiori difficoltà economiche.



Tali dati inediti completano la fotografia già scattata dall’Osservatorio sulla generazione dei 50-70enni in Italia, che evidenzia un pubblico per il 74% molto informato sui temi di attualità, ma poco avvezzo (60%) in tema di investimenti, assicurazioni e previdenza. Più nel dettaglio, circa due italiani su tre tra i 50 e i 70 anni (tra il 60% e il 64%) afferma di avere dubbi su tematiche di finanza personale come investimenti ed assicurazioni e quasi la metà dei lavoratori over 50 (42%) ammette di non conoscere quale sarà lo scarto tra il suo attuale stipendio e la pensione.



Una disinformazione che alimenta l’incertezza dei Longennials: circa il 64% degli intervistati vorrebbe ritirarsi entro cinque anni, ma solo meno della metà di questi (30%) potrà farlo davvero. Inoltre, una quota significativa (42%) prevede un peggioramento della propria situazione economica sul lungo termine. Inoltre, il 31% dei lavoratori intervistati manifesta una concreta preoccupazione per la propria sostenibilità economica in età avanzata, temendo di non riuscire a sostenere i propri progetti nel lungo periodo.



In tale scenario, il 44% degli intervistati afferma che apprezzerebbe ricevere un supporto professionale di consulenza finanziaria, e tra gli interessati la formula più apprezzata è quella guidata da un consulente bancario (60%).



Il ritratto che affiora è quello di una generazione che si informa molto e che seleziona con metodo i propri canali informativi. D’altra parte è anche una generazione che chiede più chiarezza, più orientamento e più supporto sui temi che riguardano il proprio futuro economico-finanziario. Una generazione che non vuole essere lasciata sola davanti alle decisioni che contano.



"Ci troviamo di fronte a un paradosso: i nostri over 50 sono attenti e connessi con l'attualità, eppure i temi economico-finanziari continuano a generare in loro una forte incertezza”, ha dichiarato Maurizio Giglioli, Direttore Marketing e Condirettore Centrale di Credem, aggiungendo "sembra emergere la consapevolezza che il fai da te non possa essere la risposta alle sfide della lunga vita. Per rispondere a questo bisogno è fondamentale il ruolo delle banche per accrescere la cultura finanziaria, far comprendere le dinamiche inflattive e le possibili contromisure, allenare una nuova consapevolezza che tenga assieme il benessere finanziario ed il benessere di vita, in ottica di pianificazione del futuro”.



"La ricerca evidenzia con chiarezza come l’informazione rappresenti una risorsa strategica per la pianificazione del futuro, con effetti positivi anche sull'equilibrio personale. Disporre di indicazioni autorevoli su come prepararsi alla fase post-lavorativa si conferma un elemento essenziale per il benessere degli over 50, soprattutto per le persone in condizioni di maggiore fragilità", ha dichiarato Sara Sampietro, coordinatrice Osservatorio Opinion Leader 4 Future, Credem e Università Cattolica.

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