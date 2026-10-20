Avio, Goldman Sachs sotto il 5% in strumenti finanziari. Quota complessiva sale al 5,31%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha ridotto sotto la soglia del 5% la propria posizione in strumenti finanziari su Avio , la società aerospaziale quotata a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 16 ottobre 2026, relativa a variazioni avvenute il 12 ottobre.



La quota detenuta attraverso strumenti finanziari è scesa al 4,76% dal 5,13% della precedente notifica. Contemporaneamente è aumentata la componente in azioni, salita allo 0,55% dallo 0,13%. Per effetto delle due variazioni, la posizione complessiva del gruppo statunitense risulta in leggero aumento, al 5,31% dal 5,26%. Secondo quanto indicato nel modulo, la comunicazione è legata sia all'acquisto o cessione di strumenti finanziari sia a un cambiamento nella natura della partecipazione.



La componente in strumenti finanziari è costituita per il 4,61% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito, senza scadenza definita, e per lo 0,15% da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 5 novembre 2026 e l'8 settembre 2036.

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