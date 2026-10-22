Avio, Goldman Sachs torna sopra il 5% in strumenti finanziari. Quota totale al 5,33%

(Teleborsa) - Goldman Sachs è tornata sopra la soglia del 5% con la propria posizione in strumenti finanziari su Avio , la società aerospaziale quotata a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 19 ottobre 2026, relativa a variazioni avvenute il 13 ottobre.



La quota detenuta attraverso strumenti finanziari è salita al 5,30% dal 4,76% della precedente notifica. Contemporaneamente si è ridotta la componente in azioni, scesa allo 0,03% dallo 0,55%. Per effetto delle due variazioni, la posizione complessiva del gruppo statunitense risulta in lieve aumento, al 5,33% dal 5,31%. Secondo quanto indicato nel modulo, la comunicazione è legata all'acquisto o cessione di strumenti finanziari.



La componente in strumenti finanziari è costituita per il 5,13% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito, senza scadenza definita, e per lo 0,17% da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 5 novembre 2026 e l'8 settembre 2036.

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