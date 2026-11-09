Petrolio in caduta: Brent sotto i 94 dollari, speranze di un accordo tra USA e Iran

Le aperture di Trump alla diplomazia alimentano le vendite, ma restano i rischi di una nuova escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Il petrolio accentua le perdite, con le aspettative di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente che prevalgono, almeno per il momento, sui timori legati alla sicurezza delle forniture energetiche. Il Brent scende sotto i 94 dollari al barile, arrivando a perdere fino al 4,8%, mentre il West Texas Intermediate (WTI) arretra del 3,9% a 87,26 dollari.



La flessione segue la pesante correzione della scorsa settimana, quando il Brent aveva perso il 16%, registrando il calo settimanale più marcato dall'aprile 2020. Le quotazioni si sono così allontanate dai massimi degli ultimi sei mesi raggiunti a fine ottobre.



Trump apre alla diplomazia, ma restano le tensioni

A orientare il mercato sono soprattutto le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha definito altamente improbabile l'ordine di nuovi attacchi su larga scala contro l'Iran, a condizione che Teheran accetti un accordo considerato sufficientemente solido da Washington.



Le aspettative di un'intesa sono aumentate anche dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il cui risultato ha accresciuto le pressioni sull'amministrazione americana affinché cerchi una via d'uscita dal conflitto.



Resta tuttavia incerto che le aperture diplomatiche possano tradursi in progressi concreti. Secondo quanto riportato dai media iraniani, nella notte gli Stati Uniti avrebbero nuovamente colpito l'isola iraniana di Qeshm, mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha ridimensionato le possibilità di una svolta nei negoziati.



Il mercato ha inoltre reagito a indiscrezioni, non confermate, su possibili progressi significativi nelle trattative. Un funzionario del Qatar ha però smentito le notizie circolate sui dettagli di una presunta proposta di accordo, confermando che i negoziati sono ancora in corso.



Trump incontrerà oggi alla Casa Bianca il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mentre Doha continua a svolgere un ruolo centrale negli sforzi di mediazione.



Stretto di Hormuz e rischi per le forniture

Nonostante le aspettative di distensione, le tensioni nella regione restano elevate. Nel fine settimana una petroliera sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato mentre attraversava lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica UK Maritime Trade Operations.



A Riyadh, inoltre, un attacco attribuito agli Houthi, sostenuti dall'Iran, avrebbe danneggiato gli uffici della compagnia petrolifera Saudi Aramco, provocando la risposta delle forze saudite.



Sul fronte dell'offerta, i flussi di greggio dal Golfo Persico mostrano segnali di ripresa. Secondo un'indagine Bloomberg, la produzione dell'OPEC è salita a ottobre all'88% dei livelli precedenti alla guerra. Resta invece sotto pressione la produzione iraniana, penalizzata dal blocco navale statunitense sulle esportazioni del Paese.



Gli investitori guardano intanto anche ai prossimi dati sui fondamentali del settore. Nel corso della settimana sono attesi i rapporti mensili dell'Energy Information Administration statunitense, dell'OPEC e dell'Agenzia internazionale dell'energia, che forniranno nuove indicazioni sull'equilibrio tra domanda e offerta.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

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