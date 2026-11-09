Sterlina in rialzo, attesa per i dati sul PIL britannico

Gli analisti prevedono una crescita dello 0,7% per l'economia del Regno Unito nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La sterlina registrato un rialzo nei confronti del dollaro nella seduta odierna, recuperando gran parte delle perdite accumulate venerdì. A sostenere la valuta britannica è stato il miglioramento del clima sui mercati finanziari, favorito dall'attenuazione delle preoccupazioni legate ai titoli del settore dell'intelligenza artificiale e dalla flessione dei prezzi del petrolio.



Sterlina in recupero contro il dollaro

La sterlina guadagna circa lo 0,5%, portandosi a 1,3421 dollari, dopo aver perso oltre lo 0,7% nella precedente sessione. Il miglioramento della propensione al rischio ha ridotto la domanda di beni rifugio, tra cui il dollaro statunitense.



Nei confronti dell'euro, la valuta britannica è rimasta sostanzialmente stabile a 83,41 pence, mantenendosi vicino ai massimi degli ultimi venti mesi raggiunti la scorsa settimana. Il movimento era stato favorito dalla decisione della Bank of England di aumentare i tassi d'interesse e dalle indicazioni di possibili ulteriori strette monetarie, qualora il conflitto con l'Iran non dovesse attenuarsi e continuasse a esercitare pressioni sui prezzi dell'energia.



Attesa per i dati sul PIL britannico

L'attenzione degli investitori si concentra ora sui dati relativi al prodotto interno lordo del Regno Unito, attesi giovedì. Secondo gli analisti, l'economia britannica dovrebbe aver registrato una crescita dello 0,7% nel terzo trimestre, in accelerazione rispetto al periodo precedente.



Il dato sul PIL sarà un indicatore importante per valutare la solidità dell'economia britannica e le future decisioni della Bank of England in materia di politica monetaria.







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