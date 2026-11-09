Subdued, attesi ricavi per 45 milioni quest'anno da USA e Asia con apertura di nuovi negozi

(Teleborsa) - Osit Impresa, azienda romana attiva nel segmento moda per ragazze con il marchio Subdued, prosegue il proprio percorso di espansione internazionale, rafforzando la presenza nell'area Asia-Pacific e puntando sullo sviluppo negli Stati Uniti, due mercati strategici per la crescita futura.



Nell'area Asia-Pacific APAC, Subdued ha accelerato significativamente il proprio sviluppo negli ultimi 24 mesi, attraverso una presenza diretta in Cina, Hong Kong e Corea del Sud e in partnership in Thailandia, Singapore, Indonesia e Malesia. Il progetto, che integra negozi fisici ed e-commerce, è sviluppato anche grazie alla collaborazione con NUO, holding di investimento di Milano, si legge in una nota.



Dopo le aperture di Shanghai nel 2024 e di Guangzhou e Hong Kong nel 2025, Subdued ha inaugurato nel 2026 un pop-up store a Shenzhen. In Corea del Sud, il pop-up aperto a Seoul all'inizio dell'anno è stato trasformato in un punto vendita permanente dopo soli quattro mesi. La crescita proseguirà entro il 2027 con cinque nuove aperture: due a Hong Kong, una prima apertura a Pechino, una in Corea del Sud e il debutto a Tokyo. Nel Sud-Est asiatico, in Thailandia sono stati aperti in partnership due negozi a Bangkok, che si aggiungono al punto vendita inaugurato a Pattaya nel 2025. A Singapore è stato inaugurato un secondo store, dopo quello aperto all'inizio del 2026. Entro la fine dell'anno è previsto il debutto in Indonesia con un primo negozio a Bali; entro il 2027 il piano include inoltre aperture a Giacarta e Kuala Lumpur. Sul piano economico, per il 2026 Subdued prevede un fatturato nell'intorno di 30 milioni di euro nell'area APAC, con EBITDA positivo nella regione segnando una tappa importante nel consolidamento della redditività delle attività asiatiche.



Avviato a novembre 2025, il percorso negli Stati Uniti ha già portato alle prime due aperture a New York, nelle location di Roosevelt Field e Broadway, a cui si aggiungerà dal 24 ottobre un nuovo punto vendita nel Flatiron District, sulla Fifth Avenue. Entro la fine del 2026 sono inoltre previste due aperture a Miami, mentre per il 2027 il piano include due importanti nuovi store in California. Il fatturato previsto negli Stati Uniti per il 2026 è di 15 milioni di euro.



"La nostra ambizione non è semplicemente portare Subdued in nuovi Paesi, bensì costruire un modello internazionale capace di crescere mantenendo intatta l'identità del brand - ha commentato il presidente Enrico Maria Sconciaforni - Il successo in Asia conferma il potenziale di questo approccio: siamo riusciti a entrare in mercati molto diversi tra loro, comprenderne rapidamente le dinamiche e creare le basi per una crescita progressiva e duratura. Il passaggio che stiamo affrontando ora è altrettanto importante: trasformare la capacità di espansione in una piattaforma regionale scalabile, con una crescente disciplina sul piano economico".

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