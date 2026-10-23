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Regno Unito, Vendite dettaglio (MoM) in settembre

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Regno Unito, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -0,1%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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