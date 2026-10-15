Milano 16:20
49.237 -1,04%
Nasdaq 16:20
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Dow Jones 16:20
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Londra 16:20
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Francoforte 16:17
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Vendite industria USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite industria USA (MoM) in agosto
USA, Vendite industria in agosto su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,5%.
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