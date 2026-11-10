A2A, Mazzoncini: con DL Bollette e manovra investimenti 2027 sotto il piano

(Teleborsa) - Il nuovo decreto bollette
e la manovra
costringeranno A2A
a ridurre gli investimenti previsti per il 2027. Lo ha detto l'amministratore delegato Renato Mazzoncini
, parlando con i giornalisti dopo l'approvazione dei conti dei primi nove mesi del 2026. Il manager ha criticato l'impostazione del provvedimento varato dal governo, che a suo avviso rischia di penalizzare i contratti a prezzo fisso, e ha ridimensionato i timori sul boom dei data center in Italia.Investimenti 2027 sotto il piano
Secondo Mazzoncini, un calo dell'utile legato all'aumento degli ammortamenti, a sua volta dovuto a maggiori investimenti, è fisiologico. "Direi che è una riduzione sana dell'utile", ha spiegato. Il problema, ha aggiunto, è mantenere l'equilibrio finanziario: un piano di investimenti costruito su un certo scenario fiscale deve essere rivisto se la tassazione cambia
.
"Sicuramente noi dovremo per il 2027, rispetto allo scenario che abbiamo presentato a piano, ridurre gli investimenti", ha affermato il CEO, definendolo un effetto collaterale del DL Bollette e della manovra. Mazzoncini non ha quantificato il taglio, ma ha sottolineato che la scelta "ha degli impatti anche indiretti sulla filiera e sull'economia in generale
". Il decreto dura 18 mesi, quindi non pesa sull'intero orizzonte del piano al 2035. Nel breve periodo, però, la società dovrà compensare gli oneri inattesi per preservare l'equilibrio finanziario, "che è sempre la cosa più importante". "Le aziende soffrono sempre per ragioni finanziarie, non economiche", ha osservato, richiamando la necessità di prudenza anche alla luce dei tassi di interesse attuali.
Quest'anno, invece, gli investimenti non sono stati toccati. Rispondendo a una domanda sulla guidance, Mazzoncini ha spiegato che, davanti a uno scenario sfavorevole, il gruppo si è mosso in anticipo con efficienze interne
, senza ridurre gli investimenti, considerati l'elemento fondamentale della strategia. Lo squilibrio è stato compensato solo in parte, ma ha consentito di confermare le stime 2026. La guidance per l'anno in corso, ha ricordato, era già partita più bassa perché l'energia per il 2026 era stata venduta in anticipo a prezzi inferiori.
Nei primi nove mesi gli investimenti sono cresciuti del 9% a 1.131 milioni, per il 70% destinati allo sviluppo. "Stiamo seguendo il nostro piano di sviluppo in maniera molto determinata
", ha detto Mazzoncini, citando due progetti simbolo. Il primo è il Parco Solare Friulano 2, impianto fotovoltaico da 100 MW in provincia di Udine che sarà inaugurato nelle prossime settimane: affiancato a un campo esistente da 60 MW, formerà con 160 MW complessivi il più grande parco fotovoltaico d'Italia. Il secondo è la nuova centrale a ciclo combinato di Monfalcone, da 870 MW, già predisposta per funzionare anche con idrogeno in miscela e biometano e realizzata nell'ambito del capacity market.DL Bollette: "senza gas più basso non scende l'energia"
Il decreto approvato dal governo introduce un tetto al prezzo del gas destinato alle centrali elettriche. Per 18 mesi prevede il rimborso della differenza tra il prezzo del TTF e circa 59 euro al megawattora, con un meccanismo regolato da ARERA. Il costo ricade sui clienti a prezzo variabile, sui produttori con centrali a ciclo combinato e sui produttori rinnovabili con impianti precedenti al 2017 che servono contratti a prezzo fisso, ma non sui clienti finali a prezzo fisso.
"Capiamo e condividiamo ovviamente la necessità di trovare qualche strumento per ridurre il prezzo", ha detto Mazzoncini. Le analisi, però, convergono su una lettura semplice: "se non si abbassa davvero il prezzo del gas non si potrà abbassare il costo dell'energi
a". Il CEO ha richiamato l'eccezione iberica di Spagna e Portogallo e il tentativo fatto nel Regno Unito: "Non puoi creare una situazione in cui abbassi virtualmente il prezzo del gas solo in un paese, perché immediatamente quel paese diventa produttore termoelettrico per gli altri", e il beneficio finisce all'estero. Per questo, ha spiegato, i margini concessi dall'Europa sono limitati, e anche i benefici per le famiglie lo sono.Prezzo fisso, il vero scudo per le famiglie
Per Mazzoncini la vera protezione dei consumatori è un'altra: "quello che ha veramente protetto i cittadini italiani in questi anni sono stati i contratti a prezzo fisso
". Il CEO ha ricordato il contratto decennale a prezzo fisso lanciato da A2A nel 2023, dopo la crisi del 2022, che oggi secondo lui costa circa un terzo del prezzo all'ingrosso. In Italia, ha spiegato, alle famiglie vengono venduti circa 70 TWh di energia, di cui circa il 60% a prezzo fisso, quindi 40-42 TWh. Con un risparmio di almeno 100 euro al megawattora rispetto ai prezzi all'ingrosso, il beneficio per le famiglie supera i 4 miliardi di euro.
Il rischio, secondo il CEO, è che il decreto disincentivi proprio questi contratti. "Se passa il concetto per cui l'utente a prezzo variabile si paga la sua misura, mentre l'utente a prezzo fisso lo pagano i produttori di energia", ha spiegato, i venditori finiranno per spostarsi sulle offerte a prezzo variabile
. A2A, che ha puntato molto sul prezzo fisso, è di fatto l'unico operatore con un numero significativo di contratti decennali, circa 150.000, "proprio perché crediamo che il prezzo fisso sia lo strumento col quale cittadini e anche le imprese devono andarsi a proteggere". L'auspicio è che ARERA, che conosce molto bene il mercato, applichi il decreto senza penalizzare chi ha scelto il prezzo fisso.L'impatto: decine di milioni e 130 milioni di IRAPStimare l'impatto del decreto è oggi "estremamente difficile"
, ha detto il CEO, per due motivi. Mancano ancora i dettagli applicativi che dovrà definire ARERA, e il meccanismo scatta solo se il prezzo del gas supera i 60 euro al megawattora. Dieci giorni fa il gas era a 103 euro, mentre dopo le elezioni negli Stati Uniti è sceso a 82 euro, 21 euro in meno in dieci giorni. Il quarto trimestre 2027 è già quotato a 60-61 euro, livello al quale il decreto non produrrebbe più alcun effetto.
Pesa anche la composizione del mercato. In Italia il 70% delle vendite di energia è a prezzo variabile e il 30% a prezzo fisso: le famiglie sono più spesso a prezzo fisso, le imprese a prezzo variabile. L'impatto su aziende come A2A riguarda solo i contratti a prezzo fisso. "Ci vorrebbe una bella sfera di cristallo", ha ammesso Mazzoncini, annunciando una simulazione nei prossimi giorni. Una stima di massima però c'è: "Certamente qualche decina di milioni di euro per A2A, questo sicuro
".
A questo si aggiunge l'IRAP, "che morde molto"
. Il primo DL Bollette l'ha aumentata di 2 punti per il 2026 e il 2027; la nuova manovra aggiunge 3 punti per il 2027, il 2028 e il 2029. L'aumento arriva quindi a 5 punti nel 2027 e resta a 3 punti nei due anni successivi. Per A2A, ha calcolato il CEO, significa "circa in questi quattro anni 130 milioni di euro di IRAP non previsti". Nei soli primi nove mesi del 2026 l'aumento dell'IRAP è costato al gruppo 14 milioni.Data center: "nessun particolare effetto" dal voto USA
Interpellato sui possibili effetti delle elezioni di midterm americane sugli investimenti nei data center, anche in Europa, Mazzoncini si è detto tranquillo. "Io non vedo francamente nessun particolare effetto", ha detto, perché "l'Europa già si muoveva con la sua tradizionale prudenza
".
I numeri italiani, secondo il CEO, sono eloquenti. Oggi le richieste di connessione per data center arrivano a 90 GW, quando l'intero Paese funziona con circa 55 GW
. Le stime di A2A indicano però che la domanda massima possibile di cloud computing e data center non supererà i 3 GW al 2035, contro gli 0,7 GW installati oggi. Una crescita che, ha osservato, avverrebbe a prescindere da chi governa negli Stati Uniti: serve a garantire la sovranità digitale sui dati delle pubbliche amministrazioni, delle aziende più sensibili e dei cittadini. L'Italia non punta a costruire "mega data center come in Texas o a Dubai per fare training dell'intelligenza artificiale", e quindi non può essere toccata dalla prudenza americana, perché "noi eravamo già più prudenti". A2A, ha confermato, andrà avanti con il proprio piano sui data center, in linea con le necessità del Paese.Le preoccupazioni dei territori
Alla domanda se le Regioni possano rallentare le autorizzazioni per i timori dei cittadini, Mazzoncini ha risposto che la prima cosa da fare è rassicurare la popolazione: "nessuno costruirà data center se non c'è domanda
". Sarebbe come costruire un centro commerciale senza alcun marchio interessato ad affittare gli spazi. La domanda in Italia cresce lentamente: l'80% dell'uso dell'intelligenza artificiale è consumer e solo il 20% industriale. I cittadini, ha spiegato, hanno adottato l'intelligenza artificiale senza pensarci troppo, mentre le aziende devono fare i conti con normative, policy e compliance, e si muovono più lentamente. "Non vedremo in Italia proliferazione di data center ovunque"
, ha detto.
Il CEO ha promosso l'approccio della legge della Regione Lombardia, che punta a rendere sostenibili i pochi data center che verranno effettivamente costruiti. Dovranno sorgere su aree già industriali, essere collegati al teleriscaldamento, soluzione efficiente che non consuma acqua, e usare il più possibile energia verde. Su quest'ultimo punto Mazzoncini ha chiesto flessibilità: un data center lavora circa 8.700 ore l'anno e non può essere alimentato solo da un impianto solare o eolico collegato, quindi deve poter contare anche su energia verde certificata. Gli allarmismi sull'enorme quantità di richieste, ha concluso, ricordano quanto accade con le rinnovabili
: in coda ci sono 300 GW di domande, ma se ne realizzano 7-8 l'anno.I conti: "nessun extra profitto"
Nei primi nove mesi A2A ha registrato ricavi adjusted in crescita del 35% a 13,7 miliardi, soprattutto per l'aumento dell'energia venduta alle imprese. È stato un anno record per le vendite alle imprese, in cui A2A si conferma il secondo operatore in Italia. L'EBITDA adjusted è sceso del 3% a 1.673 milioni, frenato dall'aumento dei canoni idroelettrici, arrivati secondo il CEO a circa 35 euro al megawattora, e dalla siccità. Per l'idroelettrico è stato uno degli anni peggiori degli ultimi dieci dopo il 2022, con forti cali in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia e la Calabria a compensare in parte. Nei nove mesi la produzione idroelettrica del gruppo è scesa del 10%.
L'utile netto adjusted è calato del 14% a 473 milioni. "Se qualcuno di voi aveva qualche dubbio sugli extra profitti, direi che con un 14% di riduzione dell'utile ci togliamo definitivamente questo dubbio
", ha detto Mazzoncini. Il motivo, ha spiegato, è che A2A il gas non lo produce ma lo compra: "Per noi l'incremento del costo del gas è un danno". Con prezzi più alti cresce il valore del magazzino, aumentano capitale circolante e oneri finanziari, e l'effetto si scarica sull'utile.
Il debito sostenibile vale circa l'80% del totale e il costo del debito resta al 2,7%. Tra le operazioni recenti c'è la cessione a Dolomiti Energia della quota del 91,6% in Retragas, attiva nel trasporto regionale del gas, nell'ambito della focalizzazione sulle reti elettriche. La guidance 2026 è confermata: EBITDA adjusted tra 2,21 e 2,25 miliardi e utile netto adjusted tra 0,63 e 0,66 miliardi. Guardando avanti, Mazzoncini vede un segnale importante: "La domanda sta incominciando a crescere
". Quest'anno, per la prima volta dopo diversi anni, i consumi elettrici sono tornati ad aumentare in modo significativo, non solo per il caldo eccezionale dell'estate ma anche per la diffusione delle auto elettriche e l'arrivo dei primi data center. Un motivo in più, secondo il CEO, per accelerare sulle rinnovabili e sull'elettrificazione: "Ritengo che stiamo andando nella direzione giusta".