Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Ottima performance per il derivato italiano, che ha chiuso in rialzo del 3,34%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51.815. Rischio di discesa fino a 50.085 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53.545.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)