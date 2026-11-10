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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Brillante rialzo per l'indice spagnolo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,93%.

Lo status tecnico dell'IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.054,3, mentre il primo supporto è stimato a 19.119. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.989,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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