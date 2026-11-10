Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Brillante rialzo per l'indice spagnolo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,93%.
Lo status tecnico dell'IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.054,3, mentre il primo supporto è stimato a 19.119. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.989,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)