(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Affonda sul mercato l'indice spagnolo, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,61%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'IBEX 35. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19.893,7. Primo supporto visto a 19.491,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19.356,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)