Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Giornata positiva per l'indice spagnolo, che chiude a 20.027,9.
Lo status tecnico di breve periodo dell'IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20.247,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 19.589. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20.905,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)