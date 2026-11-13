Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Discesa moderata per l'indice spagnolo, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve dell'IBEX 35 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20.205,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 19.547,4. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 20.864,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)