Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Discesa moderata per l'indice spagnolo, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve dell'IBEX 35 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20.205,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 19.547,4. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 20.864,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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