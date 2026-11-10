Milano 13:10
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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:11
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Effervescente il maggiore indice americano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,35%.

La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7.707,8. Supporto visto a quota 7.372,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.042,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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