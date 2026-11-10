Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Effervescente il maggiore indice americano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,35%.
La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7.707,8. Supporto visto a quota 7.372,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.042,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)