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Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,07%

Il DAX esordisce a 26.548,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,07%
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dell'1,07%, a quota 26.548,59 in apertura.
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