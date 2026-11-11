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Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,20%

Il DAX chiude a 26.662,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,20%
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,2%, terminando la sessione a 26.662,77 punti.
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