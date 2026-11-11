Milano
17:35
51.947
+0,37%
Nasdaq
18:37
28.558
+2,95%
Dow Jones
18:37
52.349
+0,22%
Londra
17:35
10.835
+0,78%
Francoforte
17:35
26.663
+1,20%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 18.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,20%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,20%
Il DAX chiude a 26.662,77 punti
In breve
,
Finanza
11 novembre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,2%, terminando la sessione a 26.662,77 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,76%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,95%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,35%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,07%
Argomenti trattati
Francoforte
(419)
Titoli e Indici
DAX
+1,20%
Altre notizie
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,15%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,44%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,48%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,25%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,31%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,98%
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto