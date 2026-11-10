Francoforte: mette il turbo Siltronic
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di wafer di silicio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,56%.
La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società di materiali per semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,78 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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