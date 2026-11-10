Francoforte: mette il turbo Siltronic

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di wafer di silicio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,56%.



La tendenza ad una settimana di Siltronic è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di materiali per semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,78 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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