Francoforte: mette il turbo Siltronic
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di wafer di silicio, che mostra una salita bruciante del 6,09% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siltronic più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società di materiali per semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 56,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 53,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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