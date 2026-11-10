HEINEKEN Italia: 4,5 miliardi di euro di valore per l’economia nazionale

Lo studio sull’impatto economico evidenzia il contributo dell’azienda al PIL, all’occupazione e all’intera filiera produttiva italiana

(Teleborsa) - 4,5 miliardi di euro di contributo al PIL italiano e 2,4 miliardi di euro di entrate fiscali generate lungo la filiera. Sono queste alcune delle principali evidenze dello studio sull'impatto economico di HEINEKEN in 29 mercati europei - di cui 21 operativi, tra cui l’Italia, e 8 mercati serviti attraverso l’esportazione - realizzato da Steward Redqueen, società di consulenza specializzata nella valutazione dell'impatto socioeconomico delle imprese. La ricerca, che analizza i dati relativi al 2025, fotografa il contributo dell'azienda all'economia europea e di ciascun paese analizzato, evidenziando un impatto che va ben oltre le attività produttive dirette e coinvolge un'ampia rete di fornitori, distributori, esercizi commerciali e attività della ristorazione e dell'ospitalità.



Secondo lo studio, il contributo complessivo di HEINEKEN Italia equivale allo 0,2% del PIL del Paese e al 7% del valore aggiunto generato dall'industria nazionale delle bevande. L’Italia è inoltre il secondo mercato europeo per contributo assoluto al PIL sostenuto da HEINEKEN, dopo il Regno Unito (6,4 miliardi di euro). Un risultato che si inserisce in un contesto europeo più ampio, dove HEINEKEN sostiene complessivamente 34,2 miliardi di euro di contributo al PIL, pari allo 0,15% dell'economia dei mercati analizzati. Numeri che riflettono il ruolo dell'azienda all'interno del sistema economico e la capacità delle sue attività di sostenere valore lungo l'intera filiera, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione e alla vendita dei prodotti.



"Questo studio restituisce una dimensione della birra che spesso rimane poco visibile: il suo ruolo nel sistema economico e produttivo del Paese. E lo fa attraverso l’impatto economico di HEINEKEN in Italia. Lo studio non si limita a descrivere l’attività industriale, ma coinvolge persone, competenze, imprese e settori diversi, dall’agricoltura e dai fornitori fino alla distribuzione, alla ristorazione e all’ospitalità", commenta Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di HEINEKEN Italia. "È questa la lettura più significativa dei risultati: comprendere quanto l’attività di un’azienda possa generare benefici ben oltre i propri confini, generando un ecosistema diffuso di attività e imprese nei territori, insieme a occupazione, redditi e risorse per i privati e per lo Stato. Rendere visibile questa dimensione significa riconoscere pienamente il ruolo della filiera birraria nel sistema Paese".



Il contributo economico e occupazionale lungo la filiera



Nel 2025 HEINEKEN ha sostenuto complessivamente 61.800 posti di lavoro in Italia, di cui 2.027 diretti e circa 59.700 lungo tutta la filiera. In particolare, per ogni posto di lavoro all'interno dell'azienda, se ne sostengono altri 29 nel resto dell'economia italiana. Un impatto non trascurabile anche rispetto alla dimensione europea, dove HEINEKEN sostiene complessivamente 429.300 posti di lavoro e ogni occupato diretto ne supporta altri 13 lungo la filiera.



Un ruolo rilevante è ricoperto dal settore Ho.Re.Ca., nel quale si concentra il 60% dell'occupazione indiretta sostenuta dall'azienda. Bar, ristoranti, hotel e altri esercizi del fuori casa rappresentano infatti una componente importante della filiera, contribuendo alla distribuzione dei prodotti e alla generazione di valore economico e occupazionale sul territorio. Un contributo che si conferma anche a livello europeo, dove HEINEKEN sostiene 186.400 posti di lavoro nel settore dell'ospitalità, generando un contributo al PIL di 6,4 miliardi di euro.



L'impatto economico di HEINEKEN Italia si traduce anche in risorse per famiglie, imprese e finanze pubbliche. Dei 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto complessivamente sostenuto, circa 2,4 miliardi sono riconducibili alle entrate fiscali generate lungo l'intera filiera, considerando non soltanto le imposte versate direttamente da HEINEKEN, ma anche quelle associate alle attività di fornitori, distributori e clienti. Un miliardo di euro rappresenta invece il valore destinato alle famiglie e 1,1 miliardi quello destinato alle imprese. Secondo lo studio, per ogni euro speso dai consumatori in birre HEINEKEN, 47 centesimi affluiscono alle amministrazioni pubbliche sotto forma di imposte generate lungo la filiera. Tra queste rientrano anche le accise sulla birra, un'imposta specifica che viene versata nella fase di produzione e immissione in consumo del prodotto e che contribuisce alla formazione del valore lungo la catena economica fino al consumatore finale. Per HEINEKEN Italia, le accise versate ammontano a circa 210 milioni di euro all'anno, equivalenti a circa 4 centesimi per ogni birra immessa in consumo, rappresentando una componente rilevante del contributo fiscale complessivamente generato dalla filiera.



Fornitori italiani e approvvigionamento locale: una filiera che genera valore



Il legame con il sistema produttivo nazionale emerge anche dai dati sugli acquisti. Nel 2025, HEINEKEN ha acquistato beni e servizi da fornitori italiani per 834 milioni di euro, un valore equivalente al 4% degli acquisti complessivi dell'industria italiana delle bevande. Tra le principali voci di approvvigionamento figurano 282 milioni di euro relativi ai prodotti finiti, 175 milioni di euro destinati al packaging e 22 milioni di euro per materie prime, tra cui malto d’orzo e altri ingredienti utilizzati nella produzione. Numeri che evidenziano come le attività dell'azienda si inseriscano in un sistema di relazioni economiche che coinvolge diversi comparti produttivi nazionali.



Turismo e ospitalità: il valore della birra nell'economia del fuori casa



Il contributo economico di HEINEKEN si estende anche al settore del turismo, strettamente connesso al mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Per la componente turistica, elaborata su dati 2024, lo studio stima che nei 21 mercati europei analizzati la spesa complessiva dei turisti nazionali e internazionali raggiunge circa 828 miliardi di euro all'anno. Di questi, quasi 2,5 miliardi di euro sono riconducibili alla spesa turistica per le birre del portafoglio HEINEKEN, l'equivalente di circa 2 milioni di birre da 33 cl acquistate ogni giorno dai turisti e pari al 7% del contributo complessivo al PIL sostenuto da HEINEKEN in Europa. Un valore che si riflette soprattutto sul settore dell'ospitalità, a cui sono riconducibili circa 1,5 miliardi di euro, evidenziando il ruolo di bar, ristoranti e hotel non soltanto come luoghi di socialità, ma anche come motori dell'economia turistica.



In Italia, la spesa dei turisti per le birre HEINEKEN raggiunge i 147 milioni di euro, generando valore lungo l'intera filiera: 94 milioni di euro sono riconducibili agli esercizi commerciali e ai locali che vendono i prodotti, 30 milioni alle entrate fiscali e 23 milioni a HEINEKEN. La spesa turistica rappresenta inoltre il 3% della spesa dei consumatori nel canale fuori casa per i brand HEINEKEN, confermando il contributo del turismo all'attività economica collegata alla filiera birraria.



Lo studio presentato in anteprima al birrificio di Comun Nuovo



Le principali evidenze dello studio sono state presentate in anteprima venerdì 6 novembre presso il Birrificio HEINEKEN di Comun Nuovo (BG), il più grande d’Italia, che da solo rappresenta il 45% della produzione complessiva di HEINEKEN Italia. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e del mondo associativo, offrendo un’occasione di confronto sul contributo economico e occupazionale della filiera birraria e sul suo ruolo nel sistema produttivo italiano.



All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il Senatore Giorgio Salvitti, consigliere politico del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e primo firmatario del disegno di legge sulla birra; Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda; Simone Maffeis, Vicepresidente di Confindustria Bergamo; e Ivan Rossoni, Sindaco di Comun Nuovo.

















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