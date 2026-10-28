Heineken, crescono volumi e ricavi nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre, i volumi di Heineken sono cresciuti più del previsto segnando un +4,8% su base organica. Superiore alle attese anche il dato consolidato (+3,9%).



Il fatturato netto è salito del 4,6% (da inizio anno: 3,4%), mentre il fatturato netto per ettolitro è aumentato dello 0,7% (da inizio anno: 1,7%).



La società conferma la propria previsione di crescita organica dell'utile operativo compresa tra il 2% e il 6% per il 2026.



L'amministratore delegato Rafael Oliveira, afferma: "Abbiamo registrato una buona crescita dei volumi del 5%, con contributi positivi da tutte le regioni e risultati particolarmente brillanti dai nostri marchi globali e dai segmenti prioritari. Questo ci dà la sicurezza di confermare le nostre previsioni per l'intero anno".



"Entrare a far parte di HEINEKEN in un momento in cui i nostri team stanno ottenendo risultati solidi, pur rimanendo concentrati sull'implementazione della nostra strategia, è un vero privilegio. Le mie prime impressioni sono positive, in particolare per quanto riguarda la forza dei nostri marchi, l'impegno dei nostri dipendenti e il potenziale di crescita in tutta la nostra presenza geografica. Abbiamo solide basi, ma non riusciamo a tradurle in una crescita costante e a conquistare la fiducia di consumatori e clienti con la frequenza che meriteremmo. C'è ancora molto da fare per affinare l'esecuzione, accelerare i tempi e costruire una cultura delle prestazioni più solida, con una maggiore responsabilità a tutti i livelli aziendali".



"Queste prime settimane sono state dedicate all'ascolto, all'apprendimento e alla comprensione. Non vedo l'ora di condividere ulteriormente il mio punto di vista quando presenteremo i risultati di fine anno".

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