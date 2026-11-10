Oura acquisisce una startup di intelligenza artificiale in ambito medico per oltre 600 milioni di dollari

(Teleborsa) - Il produttore di anelli intelligenti Oura
ha concordato l'acquisizione di Counsel Health
, startup specializzata in intelligenza artificiale e servizi medici on-demand, per 625 milioni di dollari
. L'operazione amplia il raggio d'azione dell'azienda, dopo che il recente tentativo di quotazione al Nasdaq
è stato rinviato
all'ultimo momento a causa delle "incertezze di mercato".Il fatturato nel quarto trimestre balza di oltre il 150%
L'azienda fondata in Finlandia nel 2013, e con sede principale a San Francisco, ha inoltre reso noto che, nel quarto trimestre
dell'anno fiscale conclusosi il 30 settembre, il fatturato è cresciuto del 153%
. Le vendite totali nel periodo hanno raggiunto i 533 milioni di dollari
, portando il fatturato dell'intero anno fiscale 2026 a circa 1,75 miliardi, con una crescita annua del 92%. L'EBITDA rettificato
è stato pari a 87 milioni di dollari, con un margine del 16%.Nessun aggiornamento su tempi per un'eventuale IPO
L'amministratore delegato Tom Hale
, ha dichiarato di non avere aggiornamenti
sulle tempistiche per un'eventuale IPO, né di poter confermare se l'azienda intenda riprendere tale progetto
. Hale ha tuttavia espresso soddisfazione per i risultati
dell'ultimo trimestre, sottolineando come la capacità di Oura di generare liquidità le consenta di esplorare nuovi ambiti di business
e di concludere operazioni come l'acquisizione di Counsel Health.(Foto: © kritchanut/123RF)