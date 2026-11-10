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Oura acquisisce una startup di intelligenza artificiale in ambito medico per oltre 600 milioni di dollari

Vendite quarto trimestre balzano del 153%; nessun aggiornamento su eventuale IPO

Finanza
Oura acquisisce una startup di intelligenza artificiale in ambito medico per oltre 600 milioni di dollari
(Teleborsa) - Il produttore di anelli intelligenti Oura ha concordato l'acquisizione di Counsel Health, startup specializzata in intelligenza artificiale e servizi medici on-demand, per 625 milioni di dollari. L'operazione amplia il raggio d'azione dell'azienda, dopo che il recente tentativo di quotazione al Nasdaq è stato rinviato all'ultimo momento a causa delle "incertezze di mercato".

Il fatturato nel quarto trimestre balza di oltre il 150%

L'azienda fondata in Finlandia nel 2013, e con sede principale a San Francisco, ha inoltre reso noto che, nel quarto trimestre dell'anno fiscale conclusosi il 30 settembre, il fatturato è cresciuto del 153%. Le vendite totali nel periodo hanno raggiunto i 533 milioni di dollari, portando il fatturato dell'intero anno fiscale 2026 a circa 1,75 miliardi, con una crescita annua del 92%. L'EBITDA rettificato è stato pari a 87 milioni di dollari, con un margine del 16%.

Nessun aggiornamento su tempi per un'eventuale IPO

L'amministratore delegato Tom Hale, ha dichiarato di non avere aggiornamenti sulle tempistiche per un'eventuale IPO, né di poter confermare se l'azienda intenda riprendere tale progetto. Hale ha tuttavia espresso soddisfazione per i risultati dell'ultimo trimestre, sottolineando come la capacità di Oura di generare liquidità le consenta di esplorare nuovi ambiti di business e di concludere operazioni come l'acquisizione di Counsel Health.

(Foto: © kritchanut/123RF)
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