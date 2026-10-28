Magic Vision chiude round da 600 mila euro e prepara nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni

(Teleborsa) - Magic Vision, startup deeptech italiana che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale e computer vision per il monitoraggio e l'assistenza di anziani e persone fragili, ha chiuso un round da 600 mila euro. All'operazione hanno partecipato SixS, società italiana che sviluppa Gecos, software gestionale per il terzo settore, e un gruppo di business angel italiani con competenze in ambito legale, compliance e sviluppo d'impresa.



Le risorse raccolte hanno permesso a Magic Vision di completare lo sviluppo e portare sul mercato Silver Eye, una tecnologia proprietaria che utilizza intelligenza artificiale e sensori ambientali per rilevare cadute, riconoscere cambiamenti comportamentali e segnalare potenziali situazioni di rischio, senza richiedere alle persone di indossare dispositivi. Già impiegato in progetti pilota e commerciali con operatori italiani dell'assistenza, Silver Eye conta oltre 200 sensori installati, con l'obiettivo di superare le 100 persone monitorate entro la fine del 2026.



Magic Vision, che conta oggi un team di 9 persone, prepara inoltre un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni di euro per accelerare la crescita commerciale, strutturare una rete di partner e distributori sul territorio italiano e avviare l'espansione europea, con l'obiettivo di acquisire il primo cliente estero entro 24 mesi.



"Con Silver Eye vogliamo rendere possibili nuovi modelli di assistenza che favoriscano l'autonomia degli anziani, supportando al tempo stesso il lavoro di familiari e operatori - spiega Lorenzo Mauri, co-founder e CEO di Magic Vision - Le risorse raccolte ci hanno permesso di portare la tecnologia sul mercato e prepararci alla prossima fase di crescita".



Con sede a Meda, in provincia di Monza e Brianza, Magic Vision è stata fondata nel 2023 da sei co-founder che collaborano nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e computer vision dal 2017, quando hanno iniziato a lavorare insieme ancora sui banchi di scuola. Il team fondatore è composto da Lorenzo Mauri (CEO), Federico Lanzani (CTO), Matteo Labadini (CFO & COO), Francesco Iaia (Computer Vision Engineer), Andrea Mandressi (Full Stack Developer) e Davide Figini (Software & Network Engineer). Prima di dare vita alla startup, i sei avevano già sviluppato diversi progetti tecnologici, tra cui un sistema di riprese automatizzate e un drone a guida autonoma.

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