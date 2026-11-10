Racing Force Group, ricavi 2026 attesi oltre 84 milioni di euro

Precisazione a notizie di stampa

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati dei primi nove mesi dell'esercizio, già comunicati al mercato, in crescita del 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, del portafoglio ordini e dell'andamento commerciale registrato fino a oggi, Racing Force Group stima di superare nell’esercizio 2026 gli 84 milioni di euro di ricavi consolidati. Nell'esercizio 2025 gli stessi erano stati pari a 73,1 milioni di euro.



Lo precisa il leader globale negli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport in riferimento a recenti informazioni di stampa.



Tale previsione, si legge, "non è stata sottoposta a revisione contabile". Per sua natura "dipende da eventi e circostanze futuri, molti dei quali sfuggono al controllo della Società, e i risultati effettivi potrebbero quindi discostarsi da quanto indicato".

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