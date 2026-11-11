Aeroporti, una sfida nazionale per valorizzare gli scali come volano per lo sviluppo del Paese





(Teleborsa) - Gli aeroporti italiani rappresentano un’infrastruttura strategica per la competitività del Paese, con ricadute che vanno ben oltre il trasporto di passeggeri e merci. È la fotografia scattata dal Rapporto ‘Gli aeroporti al centro di uno sviluppo di sistema’ realizzato da PTS - Profit to Share pere presentato a Roma nel corso di uno evento che ha analizzato le prospettive del settore e individuato le priorità per sostenerne la crescita.“Gli aeroporti – ha sottolineato il Presidente di Aeroporti 2030,- sono molto più che infrastrutture di trasporto: sono porte di accesso all’Italia, strumenti di connessione con i mercati internazionali e motori di sviluppo per i territori. I dati mostrano quanto il trasporto aereo sia importante per il turismo e per la capacità delle nostre imprese di competere nel mondo. Per questo è fondamentale costruire una strategia di sistema che accompagni la crescita del traffico con investimenti, sostenibilità e regole chiare e stabili. L’obiettivo è valorizzare gli scali come piattaforme integrate al servizio della mobilità, del turismo e del sistema produttivo, garantendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale ed economica delle infrastrutture”.Secondo quanto è emerso dallo studio gli scali italiani hanno movimentato, il traffico potrebbe raggiungere 304,5 milioni di passeggeri entro il 2035. Una prospettiva che rende necessario programmare investimenti adeguati, migliorare l’accessibilità degli scali e rafforzare l’integrazione tra trasporto aereo, ferroviario e marittimo.Altrettanto fondamentale è definire una strategia nazionale in grado di coordinare l’azione del Governo, dell’ENAC, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle Regioni, degli enti locali, dei gestori aeroportuali e degli operatori della filiera. Un approccio di sistema è indispensabile per accompagnare la transizione ecologica, favorire gli investimenti, semplificare le procedure amministrative e valorizzare la connettività internazionale, rafforzando così il ruolo degli aeroporti nello sviluppo e nella competitività del Paese.“Il sistema aeroportuale – ha detto il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,- è una leva strategica della politica industriale e infrastrutturale del Paese. Se vogliamo che l’Italia continui a crescere, attrarre investimenti e competere sui mercati internazionali, dobbiamo mettere le nostre infrastrutture nelle condizioni di accompagnare questo sviluppo. Serve una visione nazionale, non una somma di interventi scollegati: gli aeroporti devono essere parte di una rete integrata con porti, ferrovie e piattaforme logistiche, capace di valorizzare i territori e rafforzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e in Europa”Il contributo degli aeroporti all’economia nazionale emerge anche dai dati sul turismo e sulle esportazioni. Nel 2025 il 53,1% degli arrivi turistici internazionali in Italia è avvenuto per via aerea, generando. Parallelamente, il valore delle merci esportate dall’Italia via aerea è cresciuto dai 55,9 miliardi di euro del 2019 ai 93,4 miliardi del 2025, confermando l’importanza del trasporto aereo per le imprese che operano sui mercati internazionali.Tra le principali sfide individuate dal rapporto figura la transizione ecologica del trasporto aereo. I gestori aeroportuali sono chiamati a investire in energie rinnovabili, elettrificazione dei mezzi e delle operazioni, infrastrutture per i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e soluzioni per ridurre le emissioni.Il percorso richiede però risorse economiche significative e un quadro regolatorio stabile e prevedibile. Le nuove misure europee in materia di sostenibilità possono infatti comportare costi aggiuntivi per il settore, rendendo necessario un equilibrio tra obiettivi ambientali e tutela della competitività degli aeroporti italiani, in particolare nei confronti degli scali extraeuropei.Lo studio individua ulteriori opportunità nello sviluppo del modello, che integra il trasporto aereo con quello crocieristico. Una maggiore collaborazione tra aeroporti, porti, compagnie aeree e operatori turistici può favorire nuovi flussi di visitatori, migliorare l’esperienza dei viaggiatori e generare valore per le economie locali.