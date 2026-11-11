Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,01%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51.790, mentre il primo supporto è stimato a 50.135. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53.445.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)