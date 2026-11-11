Milano 9:05
52.156 +0,78%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
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Londra 9:05
10.832 +0,75%
26.621 +1,04%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,01%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51.790, mentre il primo supporto è stimato a 50.135. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53.445.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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