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Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,03%)

L'Ibex 35 inizia a scambiare a 19.945,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,03%)
Bene l'indice azionario della Borsa di Madrid, con un progresso dell'1,03%, dopo aver aperto a 19.945,5.
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