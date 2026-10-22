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Gambero Rosso, Gianpiero Calzolari nominato vicepresidente

Finanza
Gambero Rosso, Gianpiero Calzolari nominato vicepresidente
(Teleborsa) - Il CdA di Gambero Rosso, attiva nel settore wine travel food e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato un nuovo assetto di governance riguardante i seguenti consiglieri attualmente in carica: Gianpiero Calzolari assume la carica di Vicepresidente; Domenico Lunghi ha ricevuto una delega per le attività commerciali all'estero. Restano invariate le altre deleghe. Il CdA resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

(Foto: © rawpixel)
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