Gambero Rosso, Gianpiero Calzolari nominato vicepresidente

(Teleborsa) - Il CdA di Gambero Rosso , attiva nel settore wine travel food e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato un nuovo assetto di governance riguardante i seguenti consiglieri attualmente in carica: Gianpiero Calzolari assume la carica di Vicepresidente; Domenico Lunghi ha ricevuto una delega per le attività commerciali all'estero. Restano invariate le altre deleghe. Il CdA resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



(Foto: © rawpixel)

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