Manovra, Confindustria: "Paese ha urgenza di tornare a crescere, priorità abbattere costo energia"

Concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di incidere stabilmente su competitività e crescita

(Teleborsa) - "Il Paese ha l'urgenza di tornare a crescere. Perché senza una crescita più robusta non potremo sostenere nel tempo l'aumento dei salari, finanziare servizi pubblici di qualità e accompagnare le trasformazioni demografiche e tecnologiche". È quanto sottolinea Confindustria in audizione presso le commissioni Bilancio congiunte di camera e Senato sulla Manovra. "Le previsioni del nostro Centro Studi - aggiunge - restituiscono la dimensione del problema. Dopo una crescita del Pil stimata all'1% nel 2026, per il 2027 è atteso un rallentamento allo 0,6%, basato su ipotesi ottimistiche. Si tratta di previsioni che evidenziano la fragilità del quadro macroeconomico in cui si inserisce questa Manovra di bilancio". - La prima priorità è "abbattere strutturalmente il costo dell'energia. La seconda: favorire la patrimonializzazione e la crescita dimensionale delle imprese".



Prima priorità abbattere costo energia





"La Manovra 2027 è espansiva per 12,6 miliardi di euro, con interventi che ammontano complessivamente a 24,5 miliardi, a fronte di coperture per 14,9". "Le risorse sono destinate a un mosaico di misure - parcellizzate o transitorie - aggiunge -al sostegno delle famiglie, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, al finanziamento della sanità, al rinnovo di alcuni bonus. Agli interventi per la competitività è riservato, invece, uno spazio più contenuto: alle imprese è destinato un quarto degli interventi espansivi, concentrati soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, sulla riduzione dei costi energetici e sul rifinanziamento del credito ZES Unica". "Di contro, il 43% delle coperture complessive - conclude - è a carico delle stesse imprese, in buona parte con misure settoriali (a carico dei settori bancario, assicurativo, energetico e dei giochi), ma anche con interventi che incidono profondamente sulla liquidità generale".



No a misure che sottraggono liquidità a imprese



"Concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di incidere stabilmente su competitività e crescita - afferma -. Proprio in questa prospettiva riteniamo che l'impianto della Manovra possa essere ulteriormente rafforzato, per accrescere l'efficacia delle risorse destinate alla crescita". "Preoccupano in particolare le misure che trasferiscono liquidità dalle imprese all'Erario", proseguono gli industriali. "Il primo esempio è la norma sui crediti edilizi - prosegue -. Molte imprese hanno acquistato questi crediti nel 2023 a un prezzo calibrato su un recupero in quattro anni. Oggi si introduce una nuova e inattesa ripartizione in dieci anni. Ne derivano un serio problema di certezza del diritto, una riduzione del valore di quei crediti nell'attivo delle imprese e il rischio di tensioni di liquidità". "Il secondo esempio - aggiunge - è la ritenuta d'acconto sui corrispettivi per le prestazioni tra imprese (B2B). Si tratta di una previsione che già l'anno scorso avevamo letto con preoccupazione e che questa Manovra, anziché superare, raddoppia. È destinata a creare oneri amministrativi e finanziari sproporzionati, con effetti asimmetrici a seconda del settore e della condizione soggettiva dell'impresa".

"La ritenuta, infatti, anticipa il versamento delle imposte - conclude - e sottrae liquidità prima ancora che il risultato economico sia accertato. Penalizza in particolare le imprese con margini ridotti, quelle in perdita, le start-up e quelle di minori dimensioni"



Utile elevato non sempre extraprofitto



"Un utile elevato non è, per questo solo fatto, un extraprofitto. Può essere il risultato di investimenti, innovazione, rischi assunti e capacità produttiva. Un'imposizione straordinaria deve individuare in modo oggettivo e proporzionato la componente realmente eccezionale della redditività". "Altrimenti - aggiunge - il rischio è di trasmettere un segnale di incertezza fiscale proprio mentre chiediamo di attrarre capitale produttivo in Italia. Confermiamo, pertanto, quanto espresso nell'audizione sul DL Bollette di quest'anno che, per primo, aveva innalzato l'Irap per il settore energetico: evitiamo altre distorsioni competitive

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