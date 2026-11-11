Osservatorio 5G PoliMi: mercato industriale in crescita ma ancora di nicchia

(Teleborsa) - Quindici milioni di euro di valore previsto nel 2026, in crescita del 15% rispetto al 2025: il mercato italiano delle reti 5G private continua a espandersi, ma resta ancora una nicchia. Per numero di progetti, la logistica si conferma il primo settore (24%), seguita da università e centri di innovazione (16%). Se si considera invece la spesa cumulata, sono proprio università e centri di innovazione a guidare la classifica, davanti a logistica ed energia & utilities. È quanto emerge dall’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano.



La stima della spesa non comprende il progetto di Terna, il cui avvio è previsto probabilmente nei prossimi mesi: un investimento da 175 milioni di euro, da distribuire su più anni, che rappresenta un caso eccezionale rispetto alle dimensioni attuali del mercato. Al tempo stesso, è un segnale significativo: un grande operatore riconosce il valore delle reti private e sceglie di investirvi su larga scala.



A frenare la diffusione del 5G industriale è anche la percezione della connettività da parte delle imprese italiane, grandi e molto grandi, che la considerano ancora una commodity. Un servizio indispensabile, perché un'interruzione può bloccare le attività e provocare danni rilevanti, ma non una leva strategica: solo il 3% delle aziende la ritiene infatti capace di favorire l'innovazione di nuovi modelli e servizi di business.



Un cambio di passo per il settore potrebbe arrivare dalla decisione UE 2025/2425, che armonizza lo spettro di frequenze per le reti locali. Potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi sollevati dalle imprese negli anni, come costi alti e portabilità su scala europea dei progetti. L’interesse delle imprese c’è: il 79% delle aziende italiane grandi e molto grandi dichiara un interesse medio-alto per le frequenze dedicate. L’esperienza degli altri Paesi europei mostra però che lo spettro da solo non basta. Serve un ecosistema pronto ad accompagnare le imprese, dalle competenze tecniche all’offerta di servizi abilitati dal 5G.



Proprio l’armonizzazione potrebbe favorirne la crescita, facilitando lo scambio di competenze tra Paesi e la diffusione di soluzioni modulari e replicabili, capaci di ridurre i costi. Queste dinamiche si inseriscono in un contesto di difficoltà acclamata per il mercato italiano delle telecomunicazioni. I ricavi sono stagnanti, i rendimenti bassi, il settore è frammentato e gli investimenti richiesti sono ingenti. Una nuova opportunità potrebbe venire dal riconoscimento della sovranità digitale come priorità strategica dalla Commissione Europea, di cui le telco possono essere un possibile garante e, potenzialmente, un orchestratore di servizi e applicazioni.



Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano. La ricerca è stata presentata oggi al convegno "Alle radici della sovranità digitale: il ruolo delle reti". Uno degli oltre 60 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano che affrontano i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.



"In uno scenario geopolitico che ha portato l’Europa a fare della sovranità digitale una priorità strategica, le reti di telecomunicazioni sono chiamate ad assumere un ruolo che può andare da quello di garante e spingersi fino a quello di orchestratore e aggregatore di un ecosistema di offerta di servizi e applicazioni europee - afferma Antonio Capone, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry-. Un ruolo messo a rischio dalla fragilità economica degli operatori, la cui capacità di investimento è stata erosa da anni di gestione frammentata del mercato. Per questo, l’attenzione dell’Europa si sta concentrando su tre leve. Innanzitutto, sulla rimozione delle barriere per un effettivo Mercato Unico della connettività e delle reti e sul consolidamento degli operatori in una dimensione pan-europea e non solo nazionale, allo scopo di generare economie di scala e capacità di investimento in innovazione. Poi sull’erogazione di servizi anche di cloud e AI, su cui le telco possono vantare la presenza di asset centrali, siti radio, reti in fibra, ma su cui gli hyperscaler godono di un forte vantaggio competitivo. E, infine, sulla connettività e i servizi digitali specializzati per il mondo industriale, un mercato a marginalità più alta rispetto al consumer che gli operatori cercano da anni di presidiare".



"Il 5G privato, che sembrava rappresentare l’occasione per un nuovo ruolo delle telco nelle strategie aziendali, è rimasto un mercato di nicchia – afferma Marta Valsecchi, Direttrice dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry -. Sullo sviluppo limitato pesa anche la percezione della connettività come una commodity, invece che un elemento strategico di sviluppo del business. In Italia i casi d’uso sono pochi, così come i riferimenti per valutarne il valore. La filiera è stata frenata dall’incertezza e dalla presenza di alternative più economiche con buone prestazioni. Eppure, la crescita di dati e intelligenza distribuita anche nel mondo fisico richiederà reti sempre più performanti, resilienti e sicure, soprattutto dove servono mobilità e affidabilità che le soluzioni cablate non possono garantire".



"Per le telecomunicazioni la sfida ora è trovare un equilibrio tra opportunità di business, necessità di innovazione radicale ed evoluzione della regolazione - dice Luca Dozio, Direttore dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry -. Di certo, la connettività è la condizione prioritaria della digitalizzazione, ma il mercato delle Tlc non riesce più a sostenere questo ruolo. I ricavi sono stagnanti, i rendimenti bassi, il settore è frammentato su base nazionale e gli investimenti richiesti sono ingenti. Serve un percorso chiaro che gli restituisca slancio".



Le scelte di connettività. La connettività è chiaramente indispensabile e di fondamentale valore per i processi e il business di imprese e PA, ma spesso viene data per scontata e considerata poco strategica. Così le scelte di connettività nelle imprese italiane sono principalmente un tema tecnico: solo il 7% dei rispondenti, infatti, coinvolge funzioni non tecniche o il management nella valutazione delle soluzioni, mentre nel 28% dei casi se ne occupa quasi esclusivamente l'IT/Network, spesso con una logica reattiva.



Secondo il modello Connectivity strategy sviluppato dall’Osservatorio, che incrocia il grado di integrazione delle scelte di connettività con gli obiettivi strategici e la capacità dell'infrastruttura di essere resiliente, versatile e scalabile, in Italia la connettività rappresenta il "performance backbone" nel 48% dei casi o un "essential utility" nel 35%, mentre solo nel 14% è considerata un "development playground" e nel 3% è "business transformer". Anche nei settori con applicazioni digitali più mature prevale l'orientamento operativo.



Gli ostacoli al 5G. Negli ambienti dove avvengono le attività legate al core business, il 96% dei rispondenti ha adottato almeno una rete fissa o Wi-Fi, il 63% almeno una rete mobile cellulare e il 6% una rete satellitare. Diverse soluzioni di connettività convivono, anche per garantire ridondanza. E quando le imprese adottano reti mobili, si affidano quasi sempre a quelle pubbliche: 4G/LTE (84%) e 5G standard (50%).



Sulle scelte di adottare o meno il 5G privato e ibrido pesano soprattutto i fattori economici. Il principale freno ai progetti 5G industriale è la difficoltà di misurare i benefici e costruire un business case convincente, indicata dal 65% delle aziende. Una possibile spiegazione è la scarsità di casi d'uso ed esempi di successo replicabili, come già emerso negli scorsi anni di ricerca. Ma il 5G si conferma distintivo negli spazi ampi e complessi, come porti e siti minerari, dove garantisce copertura e prestazioni difficili da ottenere in altro modo. In tutti gli altri contesti, invece, soluzioni come il Wi-Fi restano alternative concrete. Altri freni sono gli alti costi di adozione del 5G privato, indicati dal 54% delle imprese, e la limitata maturità di dispositivi e componenti, per il 57%.



L’armonizzazione dello spettro. Un cambio di passo per il mercato del 5G potrebbe arrivare dalla Decisione (UE) 2025/2425, che ha imposto agli Stati Membri di rendere disponibile la banda 3800–4200 MHz per le reti locali a bassa e media potenza. Sebbene in Italia l'AGCOM abbia avviato una consultazione pubblica, la scadenza europea è trascorsa senza che il percorso si sia concluso. L'accesso a queste frequenze dedicate potrebbe consentire a vecchi e nuovi attori di mercato (sia vendor di tecnologia che integratori e gestori di soluzioni) di offrire reti 5G a costi più accessibili, superando uno dei principali freni segnalati dalle imprese.



Tuttavia, l'esperienza internazionale dimostra che lo spettro da solo non basta: in Germania, ad esempio, a fronte di quasi 500 assegnazioni di spettro locale avviate dal 2019, solo una minima parte si è tradotta in progetti operativi. Questo evidenzia da un lato la necessità di un ecosistema pronto e maturo, capace di accompagnare le aziende dalle competenze tecniche all'offerta di servizi abilitati, e dall’altro l’esigenza di una scala europea per rendere possibile un’offerta di soluzioni economicamente convenienti rispetto alle alternative disponibili. E proprio la Germania potrebbe essere una palestra in cui far crescere questo ecosistema, facendo emergere business case interessanti da replicare anche altrove.



AI e Cloud. Le telco possono contribuire a garantire la sovranità dell’infrastruttura e della gestione dei dati, ma potenzialmente anche erogare servizi cloud e di intelligenza artificiale fungendo persino da orchestratore e aggregatore di un ecosistema di soluzioni europee. Gli operatori dispongono di data center e nodi distribuiti sul territorio nazionale, esperienza nella gestione di infrastrutture critiche in contesti regolati e piena soggezione alla giurisdizione europea. Finora, però, il modello di business dei principali attori telco è rimasto in gran parte basato sull’offerta di accesso, connettività e ospitalità sui propri siti. I servizi a maggior valor aggiunto, come piattaforme cloud, gestione dei dati, applicazioni e modelli AI, sono presidiati dagli hyperscaler, che godono di un forte vantaggio competitivo in termini di tecnologia e presenza sul mercato con soluzioni ben integrate e consolidate.



Di certo l’AI potrebbe offrire nuovi spazi di mercato, facendo crescere la domanda di capacità di calcolo delle telco. Per ora, però, le potenzialità immediate riguardano l’uso interno: automatizzare la gestione della rete, anticipare guasti e ottimizzare i consumi energetici. Trasformare l’AI in una fonte di nuovi ricavi richiede un cambio di strategia e forti investimenti, difficili da sostenere in autonomia. Lo dimostrano i primi casi europei: Deutsche Telekom ha lanciato a Monaco un Industrial AI Cloud con NVIDIA che permette alle aziende di prenotare capacità di calcolo; Telefónica, con NVIDIA, ha completato in Spagna il dispiegamento di 17 nodi edge che permettono a imprese e pubblica amministrazione di far girare applicazioni di AI. In entrambi i casi, gli operatori operano insieme a partner tecnologici o con il sostegno pubblico.



L’evoluzione normativa. Sul fronte della regolamentazione, il piano strategico 'One Europe, One Market' colloca la connettività tra i pilastri del mercato unico e fissa 42 azioni da realizzare entro la fine del 2027. Per le telecomunicazioni, il banco di prova è il Digital Networks Act, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea per creare un mercato unico delle telecomunicazioni, indicato tra le iniziative prioritarie, che potrebbe sostituire il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche del 2018 e altre norme di settore con un quadro unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, per armonizzare autorizzazioni, spettro, numerazione e tutela degli utenti. Tra le principali novità c’è il single passport, che consente di operare in tutta l’Unione con un’unica autorizzazione. Da solo, però, non basta a integrare davvero il mercato, perché regole nazionali obbligano ancora gli operatori a mantenere core network e service center in ciascun Paese.



A giugno 2026, poi, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di nuove iniziative per la sovranità digitale, (Chips Act 2.0, Cloud and AI Development Act, Open-Source Strategy e la Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in Energy) che guardano però al digitale nel complesso, senza un’attenzione specifica alle infrastrutture di rete. Del resto, né gli operatori di telecomunicazioni sembrano avere una visione chiara su che ruolo giocare nella partita della sovranità digitale, né le istituzioni europee hanno ancora definito quale ruolo possano avere le telecomunicazioni nel favorire un maggior controllo sui servizi digitali, nonostante siano uno dei pochi segmenti dello stack digitale in cui l’Europa esprime ancora controllo.





















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