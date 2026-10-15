UK, la produzione industriale sale più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Giungono dati positivi dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di agosto 2026, ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile dopo il +0,3% del mese precedente e contro il -0,1% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra una crescita dell'1,6% dopo il +0,8% di luglio e rispetto al +0,7% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una crescita dell'1,2% contro il -0,1% stimato dagli analisti ed a fronte del +1% di luglio. La variazione annua registra una crescita del 3% rispetto al +2,3% del consensus e dopo il +2,2% del mese precedente.

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