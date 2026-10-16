Usa, produzione industriale e manifatturiera di settembre rallentano su base mensile a +0,7% e +0,3%

(Teleborsa) - Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale di settembre negli Stati Uniti è aumentata dello 0,7% su base mensile, registrando l'incremento maggiore degli ultimi cinque mesi e superando le aspettative del mercato, che prevedevano una crescita dello 0,4%. Ad agosto il dato aveva registrato un aumento dello 0,1% (rivisto da 0,0%).



Su base annua, l'incremento è stato del 2,2%, accelerando dal precedente +1,6%.



La produzione manifatturiera è aumentata dello 0,3% su base mensile, dopo un calo dello 0,2% ad agosto (dato rivisto da -0,3%), un risultato in linea con le previsioni di mercato. Su base annua l'incremento è stato dell'1,1%, facendo seguito al rialzo dello 0,9% rilevato ad agosto.



Nel complesso del terzo trimestre, la produzione industriale ha registrato una crescita a un tasso annualizzato del 2,8% e la produzione manifatturiera ha registrato una crescita dello 0,7%



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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