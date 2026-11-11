Pirelli e Banca Generali entrano nel FTSE MIB al posto di Iveco e Recordati

(Teleborsa) - Doppio cambio nella composizione del FTSE MIB
, il principale indice di Piazza Affari. Le variazioni non arrivano con una revisione trimestrale ordinaria, ma come conseguenza delle OPA
che hanno portato due società dell'indice verso l'uscita dalla Borsa. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice.
Da giovedì 12 novembre Pirelli
prenderà il posto di Iveco Group
. L'esclusione del costruttore di veicoli commerciali arriva dopo la riapertura dei termini dell'offerta di Tata Motors, che ha superato il 90% del capitale. Il giorno successivo, venerdì 13 novembre
, Banca Generali
sostituirà Recordati
. Anche in questo caso l'uscita è legata al superamento della soglia del 90% da parte di Respighi BidCo, il veicolo dei fondi CVC
e GBL, dopo la riapertura dei termini dell'offerta.
Entrambe le società erano nella lista di riserva definita a settembre
, che comprendeva anche Reply
e DiaSorin
.Il ritorno di Pirelli
Per Pirelli si tratta di un rientro a poco più di un anno dall'uscita
. Il produttore di pneumatici aveva lasciato il FTSE MIB con la revisione di settembre 2025
, quando era stato sostituito da Lottomatica
dopo la corsa in Borsa del gruppo dei giochi. Il ritorno arriva a pochi giorni dai conti dei nove mesi
, chiusi con un utile netto in crescita del 7,4% e la conferma della guidance.Sanità quasi fuori dall'indice
Con l'uscita di Recordati, il settore salute si riduce ulteriormente
nel listino principale. A settembre
era già uscita DiaSorin, sostituita da Technoprobe
. Secondo il factsheet di FTSE Russell al 30 ottobre, il comparto Health Care contava due titoli con un peso complessivo dello 0,66%. Dopo il 13 novembre ne resterà uno solo.Mediobanca, uscita in sospeso
Già a settembre si prevedevano possibili cambiamenti prima della revisione di dicembre, legati alle OPA su Iveco e Recordati e alla fusione per incorporazione di Mediobanca
in MPS
. Le prime due si sono concretizzate. La terza, al momento, no: la bocciatura della fusione da parte dell'assemblea di MPS ha sospeso l'uscita di Piazzetta Cuccia dall'indice. La partita però non è chiusa. Se l'OPAS di Intesa Sanpaolo
su MPS andrà a buon fine, scatterà un'OPA obbligatoria a cascata su Mediobanca
, che ha tra gli obiettivi dichiarati il delisting.L'indice in numeri
Al 30 ottobre il FTSE MIB aveva una capitalizzazione flottante di 678,6 miliardi di euro (escluse quindi le quote stabili in mano a soci di controllo, Stato, fondazioni e simili), secondo il factsheet di FTSE Russell. Da inizio anno guadagnava il 10,1% e negli ultimi dodici mesi il 14,7%, dopo il +31,5% del 2025. Il dividend yield era del 4,04%. Le banche
si confermano il primo settore con un peso del 37,3%, seguite da utility
(14,1%) ed energia
(11,3%). I primi dieci titoli rappresentano il 71,6% dell'indice, guidati da UniCredit
(13,7%) e Intesa Sanpaolo (13,2%). La capitalizzazione mediana dei componenti è di 7,2 miliardi, la più piccola di 1,1 miliardi.Gli altri panieri
Le due operazioni hanno effetti a cascata sugli altri indici. Nel FTSE Italia Mid Cap
escono Pirelli e Banca Generali ed entrano Seco
(dal 12 novembre) e RCS Mediagroup
(dal 13 novembre), che lasciano quindi il FTSE Italia Small Cap. Dal FTSE Italia All-Share escono Iveco e Recordati. Nel FTSE Italia PIR PMI escono Pirelli e Banca Generali ed entrano Generalfinance
ed Eurogroup Laminations
.
La prossima revisione trimestrale
del FTSE MIB è attesa a dicembre
.