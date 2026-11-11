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Pirelli e Banca Generali entrano nel FTSE MIB al posto di Iveco e Recordati

Le due uscite sono effetto delle OPA

Finanza
Pirelli e Banca Generali entrano nel FTSE MIB al posto di Iveco e Recordati
(Teleborsa) - Doppio cambio nella composizione del FTSE MIB, il principale indice di Piazza Affari. Le variazioni non arrivano con una revisione trimestrale ordinaria, ma come conseguenza delle OPA che hanno portato due società dell'indice verso l'uscita dalla Borsa. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice.

Da giovedì 12 novembre Pirelli prenderà il posto di Iveco Group. L'esclusione del costruttore di veicoli commerciali arriva dopo la riapertura dei termini dell'offerta di Tata Motors, che ha superato il 90% del capitale. Il giorno successivo, venerdì 13 novembre, Banca Generali sostituirà Recordati. Anche in questo caso l'uscita è legata al superamento della soglia del 90% da parte di Respighi BidCo, il veicolo dei fondi CVC e GBL, dopo la riapertura dei termini dell'offerta.

Entrambe le società erano nella lista di riserva definita a settembre, che comprendeva anche Reply e DiaSorin.

Il ritorno di Pirelli

Per Pirelli si tratta di un rientro a poco più di un anno dall'uscita. Il produttore di pneumatici aveva lasciato il FTSE MIB con la revisione di settembre 2025, quando era stato sostituito da Lottomatica dopo la corsa in Borsa del gruppo dei giochi. Il ritorno arriva a pochi giorni dai conti dei nove mesi, chiusi con un utile netto in crescita del 7,4% e la conferma della guidance.

Sanità quasi fuori dall'indice

Con l'uscita di Recordati, il settore salute si riduce ulteriormente nel listino principale. A settembre era già uscita DiaSorin, sostituita da Technoprobe. Secondo il factsheet di FTSE Russell al 30 ottobre, il comparto Health Care contava due titoli con un peso complessivo dello 0,66%. Dopo il 13 novembre ne resterà uno solo.

Mediobanca, uscita in sospeso

Già a settembre si prevedevano possibili cambiamenti prima della revisione di dicembre, legati alle OPA su Iveco e Recordati e alla fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS. Le prime due si sono concretizzate. La terza, al momento, no: la bocciatura della fusione da parte dell'assemblea di MPS ha sospeso l'uscita di Piazzetta Cuccia dall'indice. La partita però non è chiusa. Se l'OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS andrà a buon fine, scatterà un'OPA obbligatoria a cascata su Mediobanca, che ha tra gli obiettivi dichiarati il delisting.

L'indice in numeri

Al 30 ottobre il FTSE MIB aveva una capitalizzazione flottante di 678,6 miliardi di euro (escluse quindi le quote stabili in mano a soci di controllo, Stato, fondazioni e simili), secondo il factsheet di FTSE Russell. Da inizio anno guadagnava il 10,1% e negli ultimi dodici mesi il 14,7%, dopo il +31,5% del 2025. Il dividend yield era del 4,04%. Le banche si confermano il primo settore con un peso del 37,3%, seguite da utility (14,1%) ed energia (11,3%). I primi dieci titoli rappresentano il 71,6% dell'indice, guidati da UniCredit (13,7%) e Intesa Sanpaolo (13,2%). La capitalizzazione mediana dei componenti è di 7,2 miliardi, la più piccola di 1,1 miliardi.

Gli altri panieri

Le due operazioni hanno effetti a cascata sugli altri indici. Nel FTSE Italia Mid Cap escono Pirelli e Banca Generali ed entrano Seco (dal 12 novembre) e RCS Mediagroup (dal 13 novembre), che lasciano quindi il FTSE Italia Small Cap. Dal FTSE Italia All-Share escono Iveco e Recordati. Nel FTSE Italia PIR PMI escono Pirelli e Banca Generali ed entrano Generalfinance ed Eurogroup Laminations.

La prossima revisione trimestrale del FTSE MIB è attesa a dicembre.
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