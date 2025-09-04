La public company Lottomatica sostituisce Pirelli nel FTSE MIB dopo la corsa in Borsa

(Teleborsa) - Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, entrerà a far parte dell'indice FTSE MIB
con efficacia a partire dall'inizio delle negoziazioni di lunedì 22 settembre 2025. Prende il posto di Pirelli
, produttore italiano di pneumatici. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice.
L'indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano
, misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati, catturando più dell'80% della capitalizzazione del mercato nazionale.
Lottomatica, tornata in Borsa il 3 maggio 2023 con un prezzo di collocamento di 9 euro, ha registrato un rialzo del 150%
, raggiungendo una capitalizzazione di circa 5,7 miliardi di euro. Lottomatica ha chiuso la seduta di ieri a 22,56 euro per azione, ha toccato il suo massimo storico a 25,24 euro lo scorso 18 luglio.
Apollo Global Management, tramite la controllata Gamma Intermediate, lo scorso giugno ha venduto
l'ultima tranche di Lottomatica, pari al 21,3% del capitale, uscendo totalmente dal capitale della società. Con questo ultimo collocamento Lottomatica è diventata una public company
. I suoi principali azionisti sono Fidelity al 9,990%, Morgan Stanley
al 4,608%, Capital Research al 5,044% e Norges Bank al 3,180%.
Nella lista di riserva
del FTSE MIB ci sono ora Fincantieri
, Banca Generali
, Pirelli
e Reply
. Con riferimento alla revisione trimestrale, lunedí 15 settembre 2025 FTSE Russell pubblicherà un avviso con il numero di azioni e pesi di investibilità per l'indice FTSE MIB effettivi dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 19 settembre 2025.
Guardando agli altri panieri del mercato italiano, nel FTSE Italia Mid Cap
entrano Dovalue
, Pirelli e Safilo Group
, mentre escono Garofalo Health Care
, Lottomatica e Txt
.
Nel FTSE Italia Small Cap
entrano Garofalo Health Care, Caltagirone Editore
e Txt.
Nel FTSE Italia All-Share
entra Caltagirone Editore ed esce Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
.
Nel FTSE Italia Star
non entra alcuna società, mentre esce Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.