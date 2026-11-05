Pirelli & C., utile netto 9 mesi a 430,2 milioni, crescita organica ricavi +2,7%

(Teleborsa) - Pirelli & C. ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un andamento positivo dei principali indicatori economici: i ricavi sono stati pari a 5.278,0 milioni di euro, in crescita organica del 2,7% escludendo l’effetto combinato dei cambi e dell’applicazione della contabilità per iperinflazione (pari a -0,8%), nonché la variazione del perimetro di consolidamento (-0,3%) a seguito della vendita di Dackia. Includendo tali effetti, i ricavi risultano in aumento dell'1,6% rispetto ai nove mesi del 2025 (5.195,2 milioni di euro). L’High Value rappresenta l’82% del fatturato totale (79% nei nove mesi 2025)



I numeri dei 9 mesi

Nei nove mesi 2026, Pirelli ha consolidato la propria leadership nell’High Value, registrando una crescita complessiva dei volumi di circa il 3%. Il canale ricambi ha registrato volumi in crescita del 4%, mentre i volumi complessivi sono in leggera flessione (-0,5%).



L’Ebitda adjusted è pari a 1.227,6 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 1.185,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2025., mentre l’Ebit adjusted si è attestato a 840,8 milioni di euro (835,5 milioni di euro nello stesso periodo del 2025), sostanzialmente stabile rispetto ai primi nove mesi del 2025, con un margine Ebit adjusted pari al 15,9%.



Nei nove mesi 2026 l’utile netto è cresciuto del 7,4% a 430,2 milioni di euro, rispetto ai 400,6 milioni di euro dei primi nove mesi 2025.



Il flusso di cassa netto della gestione operativa dei primi nove mesi del 2026 è negativo per -121,9 milioni di euro (+43,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2025) e riflette principalmente un aumento degli investimenti (materiali e immateriali) e un maggior assorbimento di cassa legato alla dinamica dei debiti commerciali. Posizione finanziaria netta pari a -2.162,9 milioni di euro (-2.537,9 milioni di euro al 30 settembre 2025 e -1.102,0 milioni di euro al 31 dicembre 2025.



Trimestre in crescita e in linea con 9 mesi

Il terzo trimestre 2026, ha evidenziato ricavi per 1.783,5 milioni di euro, con una crescita organica del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 escludendo l’effetto combinato dei cambi e dell’iperinflazione (+2,1%). Includendo tali effetti, +5,1% rispetto al terzo trimestre 2025 (1.696,6 milioni di euro). L'Ebit adjusted registra un aumento del 2,1% a 283,0 milioni di euro (277,2 milioni di euro del terzo trimestre 2025), con un margine al 15,9%. Utile netto a 131,2 milioni di euro (136,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2025).



L'Outlook 2026 confermato

Pirelli ha aggiornato l’outlook per il 2026, prevedendo ora una domanda globale di pneumatici Car a circa -2% nel mezzo dell'intervallo indicato a luglio fra -3% e -1%. Per l’High Value, le attese indicano per i Ricambi una crescita "mid-single-digit" con un quarto trimestre sostanzialmente in linea con il terzo trimestre, per il Primo Equipaggiamento, un andamento in flessione anno su anno a livelli "negative low-to-mid single digit" rispetto a precedenti previsioni di "negative low single digit".Nel segmento Standard, l’andamento è confermato a livelli "negative low-single-digit", con un Primo Equipaggiamento in maggiore flessione rispetto alle precedenti assunzioni. Per il resto, Pirelli ha confermato tutti i target eocnomico-reddituali, con i ricavi attesi nella parte alta della forchetta precedente a circa 6,85-6,95 miliardi di euro (6,75-6,95 miliardi di euro) ed Ebit adjusted pari a circa il 16%.





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