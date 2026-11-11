Riqualificazione energetica, Comuni e imprese a confronto sul nodo dei finanziamenti

Riqualificazione energetica, al City Industry Dialogue di Milano Comuni e imprese a confronto sul nodo dei finanziamenti

(Teleborsa) - Aggregare gli interventi di riqualificazione di più condomìni in un unico programma di lavori, con costi e risparmi confrontabili, per permettere alle imprese di programmare i cantieri e ai finanziatori di valutare gli interventi con criteri omogenei. È la strada indicata dal City Industry Dialogue, che si è chiuso oggi al Politecnico di Milano, nel campus Bovisa Durando, con il panel dedicato all’industria moderato da GBC Italia.



Il confronto è partito da un passaggio pratico, capire come i Comuni possono coordinare questo lavoro di aggregazione. I casi di Milano, Bergamo e Roma hanno mostrato il ruolo degli sportelli unici previsti dalla direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, la EPBD IV, che accompagnano i proprietari prima della delibera, tra soluzioni tecniche e opzioni di finanziamento.



Ma perché l’aggregazione funzioni davvero, in assemblea servono numeri chiari, stime credibili di costi e risparmi e un quadro trasparente delle forme di finanziamento disponibili. Su questo si sono confrontati ANACI e ONLECO, mentre il punto di vista delle imprese è emerso nel panel con Carlo Favalli Consigliere di AssoESCo e il Dott. Francesco Percassi, general manger di Costim RE, moderato da Valentina Marino, Responsabile area innovazione di GBC Italia. Al centro, i dati necessari per formulare un’offerta e i contratti di prestazione energetica, gli EPC, che legano il compenso delle società di servizi energetici ai risparmi effettivamente misurati.



Il dialogo di Milano non è stato un caso isolato, ma il terzo e ultimo del ciclo di incontri promosso dall’iniziativa NetZeroCities che ha coinvolto le nove città italiane della Missione europea per la neutralità climatica al 2030. Le città hanno definito i propri impegni e investimenti nei Climate City Contract, valutati positivamente dalla Commissione europea.



Il tema dell’urgenza di affrontare alla scala locale le politiche abitative e di integrare la riqualificazione degli edifici privati in più ampi programmi di rigenerazione urbana era già emerso negli interventi e nelle tavole rotonde del Green Building Forum Italia 2026 dello scorso 28 ottobre a Roma.. Le amministrazioni locali hanno un ruolo centrale anche nell’attuazione della Roadmap al 2050 di GBC Italia, elaborata con i soci per ridurre le emissioni, favorire il riuso dei materiali e adattare gli edifici ai rischi climatici.



Questi impegni si traducono già in strumenti concreti. GBC Italia contribuisce ai Climate City Contract di Milano e Bergamo e ha sviluppato con il socio Arup il Sustainability Index, uno strumento per valutare e integrare la sostenibilità nei procedimenti amministrativi.



A chiudere la giornata, la plenaria ha raccolto le indicazioni dei tre tavoli di lavoro su come preparare i progetti, coinvolgere imprese e finanziatori e affrontare gli ostacoli che richiedono una risposta nazionale, anche nel quadro dell’attuazione italiana della direttiva EPBD.



Alla chiusura di questo ciclo di incontri, il dialogo lascia alle città un metodo e una responsabilità condivisa. La riqualificazione energetica degli edifici si misura nella capacità di istituzioni, imprese e cittadini di riconoscersi in criteri comuni. È su questo terreno che si gioca il lavoro delle Città, e il contributo di GBC Italia al loro fianco.



"La grande sfida della transizione energetica del nostro patrimonio edilizio non è soltanto tecnologica: è soprattutto una sfida di sistema. Abbiamo un patrimonio immobiliare enorme da trasformare e dobbiamo riuscire a passare dalla somma di tante esigenze individuali a una domanda organizzata, capace di generare programmi di investimento concreti e continuativi. Le città possono svolgere un ruolo decisivo in questo processo, aggregando i bisogni, mettendo a disposizione dati e strumenti di pianificazione e favorendo il dialogo con il sistema produttivo e finanziario", ha spiegato Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, aggiungendo "perché questo accada servono regole chiare e stabili, strumenti finanziari accessibili, competenze qualificate e una collaborazione strutturata tra pubblico e privato. La sostenibilità non può diventare un'opportunità riservata a pochi: deve raggiungere il patrimonio edilizio diffuso, i condomìni, le periferie e le famiglie che oggi incontrano le maggiori difficoltà nell'investire. È questa la direzione che GBC Italia sostiene: rendere la sostenibilità misurabile, accessibile e concretamente realizzabile, facendo della riqualificazione un motore di sviluppo economico, ambientale e sociale per il Paese".





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