ITV prevede un calo fino al 10% dei ricavi pubblicitari nel quarto trimestre

(Teleborsa) - ITV , il gruppo televisivo britannico che ha raggiunto un accordo per la cessione dei propri canali e delle attività di streaming a Sky, prevede un calo dei ricavi pubblicitari compreso tra il 5% e il 10% nel quarto trimestre del 2026. La società attribuisce la flessione all'indebolimento della domanda pubblicitaria.



Per l'intero esercizio 2026, il gruppo stima una contrazione dei ricavi pubblicitari totali (TAR) tra il 2% e il 3%, a fronte di attese degli analisti per una flessione media dell'1,8% nel quarto trimestre.



Ricavi in calo e nuovi risparmi

Per adeguare i costi alla debolezza del mercato pubblicitario, ITV ha individuato ulteriori risparmi temporanei per 30 milioni di sterline nel quarto trimestre, di cui 25 milioni legati ai contenuti.



Nei primi nove mesi dell'anno, conclusi a settembre, i ricavi complessivi sono diminuiti dell'1% a 2,76 miliardi di sterline (3,68 miliardi di dollari), sostanzialmente in linea con le attese degli analisti. I ricavi pubblicitari totali hanno registrato una flessione dell'1% su base annua, mentre nel solo terzo trimestre il calo è stato dell'8%.



Attesa crescita per ITV Studios

La società prevede una buona crescita dei ricavi annuali di ITV Studios, sostenuta dalle attività con clienti esterni. Ricavi, margini e utili della divisione saranno tuttavia fortemente concentrati nel quarto trimestre.



L'amministratrice delegata Carolyn McCall ha dichiarato che, nonostante un mercato più difficile, il gruppo resta sulla strada per conseguire una buona crescita dei ricavi di ITV Studios e proseguire l'espansione redditizia dei ricavi digitali della divisione Media & Entertainment.



Sulla scia del warning lanciato dalla società, il titolo ITV è in forte flessione sulla piazza di Londra, mostrando una perdita del 4,57% sui valori precedenti.

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