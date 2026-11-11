UniCredit sostiene l'inclusione sociale con il progetto Eco Bags

(Teleborsa) - UniCredit, attraverso il Fondo Carta Etica, sostiene il progetto "ECO BAGS – le shopper che parlano di noi" promosso dall’Associazione Solidarietà Dicembre ’79 ETS, realtà attiva da oltre quarant’anni nel supporto alle persone con problemi di dipendenza.



Il progetto nasce con l’obiettivo di strutturare e potenziare un’attività che rappresenta già oggi una componente importante del percorso terapeutico e riabilitativo degli utenti della Comunità Terapeutica Diurna "Maggese": la produzione delle Eco Bags, borse realizzate interamente con carta riciclata.



L’iniziativa parte da un’idea semplice ma dal forte valore sociale e ambientale: trasformare un materiale povero e di recupero, come la carta di giornale, in un oggetto utile, bello e riconoscibile. La realizzazione delle borse coinvolge gli utenti in diverse fasi di lavorazione che richiedono precisione, continuità, coordinamento e concentrazione. Ogni Eco Bag è il risultato del contributo di più persone e diventa così anche un esercizio di cooperazione e responsabilità condivisa.



Dal punto di vista terapeutico, l’attività consente agli utenti di sperimentare il valore dell’impegno, vedere il risultato concreto del proprio lavoro, recuperare fiducia nelle proprie capacità e sentirsi parte di un progetto riconosciuto e apprezzato anche all’esterno della Comunità.



Il contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit sarà destinato alla creazione di uno spazio più adeguato, funzionale e sicuro per il laboratorio, oggi allestito con materiali di recupero e non più rispondente alle crescenti esigenze operative. ll nuovo spazio consentirà inoltre di incrementare la produzione delle Eco Bags e di svolgere ulteriori lavori di assemblaggio per aziende del territorio, ampliando le occasioni di coinvolgimento degli utenti e le opportunità riabilitative.



"Sostenere questo progetto attraverso il Fondo Carta Etica significa per UniCredit contribuire a creare opportunità concrete di inclusione, autonomia e partecipazione. Le Eco Bags raccontano in modo molto efficace il valore di questo percorso: da un materiale semplice e di recupero nasce qualcosa di nuovo e utile, grazie all’impegno e alle capacità di chi vi prende parte. È un’iniziativa che unisce attenzione all’ambiente e valore sociale, rafforzando al tempo stesso il legame con il territorio", dichiara Simona Boffelli, Area Manager Retail Venezia di UniCredit.



Il contributo di UniCredit è reso possibile dal Fondo Carta Etica, alimentato dalle carte di credito "Etiche" della banca: per ogni pagamento effettuato con queste carte, UniCredit destina infatti il 2 per mille dell'importo speso al Fondo, senza alcun costo aggiuntivo per i titolari. Le risorse raccolte vengono utilizzate per sostenere progetti di utilità sociale promossi da organizzazioni del Terzo Settore, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e promuovere l'inclusione delle persone più fragili.



Dal 2005 a oggi il Fondo Carta Etica ha raccolto oltre 50 milioni di euro, consentendo di sostenere più di 1.680 iniziative sociali in tutta Italia e confermando l'impegno di UniCredit nel creare valore sociale nei territori in cui è presente.



UniCredit e Fondo Carta Etica

Il Fondo Carta Etica è lo strumento attraverso il quale UniCredit sostiene iniziative sociali, culturali e ambientali promosse dagli enti del Terzo Settore. Attraverso i contributi generati dall'utilizzo delle carte di credito Etiche, il Fondo finanzia progetti capaci di favorire inclusione, coesione sociale e sviluppo delle comunità locali.



Associazione Solidarietà Dicembre ’79 ETS

L’Associazione Solidarietà Dicembre ’79 ETS, nata nel 1980 e con sede a San Donà di Piave, opera nel campo del supporto alle persone con problemi di dipendenza. Gestisce la Comunità Terapeutica Diurna "Maggese", struttura semiresidenziale dedicata a persone con problematiche legate all’uso di sostanze, anche associate a disturbi psicologici o psichiatrici. Il percorso proposto integra interventi psicoterapeutici, educativi e riabilitativi con laboratori manuali e creativi, orticoltura, attività espressive e culturali, iniziative sul territorio e progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo. In questo contesto, l’ergoterapia e le attività manuali strutturate rappresentano strumenti attraverso cui favorire il recupero dell’autonomia, dell’autostima e delle competenze relazionali e pratiche.

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