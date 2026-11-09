Bper: al via crowdfunding dei sei progetti selezionati dalla call "Lo sport che include"

(Teleborsa) - Sei progetti, sei territori e un obiettivo comune: rendere lo sport sempre più accessibile e inclusivo per bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità. Prendono il via le campagne di crowdfunding delle sei iniziative selezionate nell'ambito della Call 2026 "Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include", promossa da BPER per sostenere organizzazioni e realtà sportive impegnate a promuovere la partecipazione e il diritto allo sport.



Le campagne sono attive fino al 21 dicembre 2026 nello spazio di BPER ospitato su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e innovazione sociale. Un'occasione per coinvolgere cittadini, famiglie, comunità e sostenitori nella realizzazione di progetti concreti, capaci di abbattere barriere fisiche, culturali e relazionali e offrire nuove opportunità di crescita attraverso la pratica sportiva.



L'iniziativa nasce dalla volontà di BPER di contribuire a rendere lo sport un'esperienza realmente accessibile a tutti, riconoscendone il valore come strumento di inclusione, partecipazione e benessere. La call si è rivolta agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), con l'obiettivo di sostenere progetti destinati a giovani con disabilità tra i 3 e i 25 anni e favorire una pratica sportiva continuativa e inclusiva.



La Call 2026 ha proposto un modello che affianca al sostegno economico un investimento sulle competenze delle organizzazioni. I progetti selezionati sono infatti il risultato di un percorso gratuito di formazione e accompagnamento che ha coinvolto gli enti partecipanti sui temi della progettazione sociale, della sostenibilità economica, del fundraising, dello storytelling e della gestione e comunicazione delle campagne di crowdfunding, con la collaborazione di Avanzi S.p.A. Società Benefit, Fondazione Unipolis e Produzioni dal Basso.



Sei progetti, sei storie di inclusione da tutta Italia



Piemonte – "Spingi anche tu – CorriAMO Insieme 365" | Torino Promosso dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Maratonabili APS, il progetto punta a rendere la corsa accessibile a un numero sempre maggiore di persone con disabilità. L'obiettivo è acquistare tre carrozzine da corsa adattate, formare 60 volontari e coinvolgere 20 nuovi atleti con disabilità in allenamenti e gare podistiche durante tutto l'anno. Un percorso per vivere la corsa insieme, superando ogni barriera.



Lombardia – "Insieme + Insolito = Calcio Universale" | Rho (Milano) La Polisportiva Oratorio San Carlo ASD APS vuole dare vita a due squadre di Calcio Universale, coinvolgendo inizialmente 30 bambini e ragazzi con e senza disabilità. Il progetto propone un percorso sportivo fondato sulla partecipazione e sulla condivisione, che culminerà in un torneo aperto all'intera comunità.



Sicilia – "Radici in Campo – Lo sport inclusivo che unisce, cresce e resta" | Pachino e Portopalo (Siracusa) La Società Cooperativa Sociale Leonardo ONLUS punta a consolidare e diffondere la pratica del Baskin, il basket inclusivo in cui giocano insieme persone con e senza disabilità, coinvolgendo 40 giovani tra gli 11 e i 25 anni in 70 allenamenti, un campus inclusivo e tornei aperti alla comunità. Il progetto prevede inoltre la formazione di 20 insegnanti e la dotazione di attrezzature sportive permanenti a quattro scuole, per portare lo sport inclusivo anche all'interno delle attività scolastiche.



Emilia-Romagna – "Costruiamo insieme un’area sportiva senza barriere" | Ravenna La Cooperativa Sociale San Vitale intende realizzare presso la Social Farm di Ravenna un'area sportiva inclusiva, con una postazione Showdown dedicata a persone cieche e ipovedenti, un percorso motorio multisensoriale e spazi per attività sportive adattate. L'iniziativa coinvolgerà 20-25 bambini e giovani con disabilità attraverso percorsi personalizzati e occasioni di avvicinamento alle associazioni sportive del territorio.



Toscana – "MATCH – Insieme in Campo" | Prato Alice Società Cooperativa Sociale propone un percorso di rugby integrato presso l'impianto sportivo di Coiano, rivolto a 30 bambini e ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali, che saranno affiancati da 15-20 giovani atleti del GISPI Rugby. Sono previsti 15 allenamenti adattati, due Open Day aperti alla cittadinanza e momenti di socializzazione al termine delle attività sportive, per costruire relazioni e favorire l'incontro attraverso il gioco di squadra.



Campania – "Inclusione in Rete" | Caivano (Napoli) L'A.S.D. Phoenix Caivano punta ad avviare la prima squadra mista di Sitting Volley a Caivano e un percorso di tutoraggio sportivo dedicato a bambini e ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Il progetto coinvolgerà complessivamente 70 partecipanti e prevede l'acquisto di attrezzature adattate, la formazione dello staff e l'inserimento dei ragazzi nelle attività sportive dell'associazione.

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