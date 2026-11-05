Anief chiede assunzioni sul 100% dei posti ATA

come peraltro prescritto dalla sentenza n. 155 del 2025 della Corte di Giustizia Europea, che ha sanzionato l'Italia per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico". Lo ha dichiarato"Ogni anno, purtroppo,effettivamente vacanti e disponibili. Gli organici, inoltre, sono ormai insufficienti. Ricordiamo chesuccessivamente trasformato in organico PNRR. Ora si aggiungono ulteriori tagli previsti dalla legge di bilancio.È quindi, evitando ulteriori riduzioni e procedendo alla loro ricostituzione, per far fronte alle effettive necessità delle scuole", conclude Rosano.