Anief chiede assunzioni sul 100% dei posti ATA

"ANIEF chiede anche per il personale ATA l'assunzione sul 100% dei posti effettivamente vacanti e disponibili,
come peraltro prescritto dalla sentenza n. 155 del 2025 della Corte di Giustizia Europea, che ha sanzionato l'Italia per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Ogni anno, purtroppo, le assunzioni avvengono soltanto su una piccola percentuale dei posti
effettivamente vacanti e disponibili. Gli organici, inoltre, sono ormai insufficienti. Ricordiamo che negli ultimi vent'anni sono stati effettuati tagli per diverse migliaia di unità. Una parte di queste era stata recuperata attraverso l'organico Covid,
successivamente trasformato in organico PNRR. Ora si aggiungono ulteriori tagli previsti dalla legge di bilancio.
È quindi urgente ripristinare gli organici
, evitando ulteriori riduzioni e procedendo alla loro ricostituzione, per far fronte alle effettive necessità delle scuole", conclude Rosano.
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