Decreto scuola, Anief chiede modifiche su PEI, reclutamento e personale ATA

, il cosiddettoche rappresenta l’ultima finestra utile per intervenire sull’istruzione in questa legislatura.Innanzitutto, sul, abbiamo presentato delle modifiche alla previsione normativa, perché deve essere garantita la possibilità di rimodulare le ore in corso d’anno eQuesto per garantire soprattutto gli organici.e ricordiamo, come chiediamo da sempre, la necessaria trasformazione degli". Lo ha dichiarato. Questo perché abbiamo ancora circa 200.000 precari e, quindi, serve assumere anche dalle GPS di posto comune, non soltanto da quelle per il sostegno. Ricordiamo che questa possibilità di assunzione è garantita soltanto fino al 31 dicembre di quest’anno e chiediamo che venga estesa, non solo temporalmente, ma anche al personale di posto comune.Per ilperché sono sicuramente insufficienti, soprattutto per quanto riguarda il numero di amministrativi e tecnici. PerPer lachiediamo che vengano soprattutto tutelate le classi die che vengacosì come è stato riconosciuto per altre classi di concorso. Queste, in particolare, rappresentano specificità dei percorsi di formazione che non possono venire meno.Abbiamo poi parlato anche diperché, come sappiamo, è stata introdotta lChiediamo ulteriori risorse per lo svolgimento di questi corsi, così come pe della scuola.Questa: chiediamo quindi che ci siano risorse specifiche anche per l’introduzione di questa nuova norma", conclude Rosano.