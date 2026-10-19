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Diritto allo studio: domande entro il 15 novembre. Anief ricorda procedure e beneficiari

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Entro il mese di ottobre saranno avviate da tutti gli Uffici Scolastici Regionali le procedure per presentare domanda per i permessi relativi al diritto allo studio, le cosiddette 150 ore riconosciute ad ogni dipendente della scuola a tempo indeterminato o determinato (annuale). Lo ricorda Chiara Cozzetto, Segretaria generale dell'Anief, in una intervista a Teleborsa.

"Solitamente entro il 15 novembre si devono presentare le domande, mentre entro la fine del mese di ottobre gli USR e i singoli Ambiti Territoriali dovranno pubblicare i modelli e le procedure", spiega la sindacalista.

"Ricordiamo che i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, che vogliano frequentare percorsi universitari, post-universitari, di abilitazione o di specializzazione, possono presentare domanda per le 150 ore di diritto allo studio".

"Tutte le procedure saranno indicate negli avvisi pubblicati dagli USR e dagli ATP. Sul nostro sito www.anief.org potete trovare la sede della vostra provincia per ottenere consulenza anche su questo argomento", conclude.
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