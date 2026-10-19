Diritto allo studio: domande entro il 15 novembre. Anief ricorda procedure e beneficiari

Entro il mese di ottobre
saranno avviate da tutti gli Uffici Scolastici Regionali
le procedure per presentare domanda
per i permessi relativi al diritto allo studio
, le cosiddette 150 ore riconosciute ad ogni dipendente della scuola a tempo indeterminato o determinato (annuale). Lo ricorda Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
, in una intervista a Teleborsa.
"Solitamente entro il 15 novembre
si devono presentare le domande
, mentre entro la fine del mese di ottobre
gli USR e i singoli Ambiti Territoriali dovranno pubblicare i modelli e le procedure
", spiega la sindacalista.
"Ricordiamo che i docenti e il personale ATA
a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, che vogliano frequentare percorsi universitari, post-universitari, di abilitazione o di specializzazione, possono presentare domanda per le 150 ore
di diritto allo studio".
"Tutte le procedure saranno indicate negli avvisi pubblicati dagli USR e dagli ATP
. Sul nostro sito www.anief.org potete trovare la sede della vostra provincia per ottenere consulenza anche su questo argomento", conclude.
"