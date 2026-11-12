Bce: "Rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita"

Nel bollettino economico Francoforte ribadisce: "non intendiamo vincolarci a un particolare percorso"

(Teleborsa) - "I prezzi dell'energia hanno continuato ad aumentare, ponendo rischi al rialzo per le prospettive di inflazione e al ribasso per quelle di crescita". Lo scrive la Bce nel Bollettino economico in cui ha evidenziato come le condizioni di finanziamento si siano "inasprite" dalla riunione del 10 settembre. Il Consiglio direttivo "non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi" e deciderà "di volta in volta a ogni riunione", in base alle prospettive di inflazione, alla dinamica di fondo e all'intensità della trasmissione.



Inflazione



A settembre l'inflazione sale al 3,8% (3,2% ad agosto), con la componente energetica al 18,9% (14,3%) e diesel e benzina su nuovi massimi, "in parte attribuibili agli elevati margini di raffinazione". Al netto dell'energia è al 2,3% (2,1%), i servizi al 3,2%. Le misure di fondo restano "sostanzialmente stabili" e le pressioni salariali "moderate": il costo del lavoro per dipendente cresce del 3,3% nel secondo trimestre e le retribuzioni contrattuali sono attese tra 2,5% e 2,8% nel resto del 2026. È "probabile che l'inflazione aumenti ulteriormente nel breve periodo" e resti "ben al di sopra dell'obiettivo nei prossimi trimestri". La maggiore entità e durata dello shock "comporteranno verosimilmente un incremento dell'inflazione e un indebolimento della crescita".



Crescita e credito



L'economia ha continuato a espandersi nel terzo trimestre, con la ripresa dei servizi e il traino di manifattura, servizi digitali ed export grazie agli investimenti in intelligenza artificiale, oltre alla spesa pubblica per infrastrutture e difesa. Ma "i nuovi rincari dell'energia hanno incrinato la fiducia dei consumatori" e l'aumento dei costi di finanziamento "graverà probabilmente sulla dinamica espansiva". La disoccupazione è al 6,4% ad agosto. Il costo dell'emissione di debito societario sale al 4,1%, i mutui al 3,6% e la crescita dei prestiti alle imprese scende al 4,2%: i criteri di concessione sono più restrittivi e la domanda cala "per effetto di tassi più elevati".



I rischi



Sul gas, "ulteriori interruzioni o un inverno insolitamente rigido con ridotti livelli delle scorte" potrebbero far salire i prezzi. Il Consiglio è "pronto ad adeguare tutti gli strumenti" per riportare l'inflazione al 2% e "preservare l'ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione". Le manovre contro lo shock energetico "dovrebbero essere temporanee, mirate e modulate". Sul fronte istituzionale, ribadita l'importanza di un accordo "quanto prima" sul pacchetto per l'euro digitale.

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