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Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,31%

L'Ibex 35 termina a 19.965,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,31%
Madrid porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 19.965,5 punti.
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