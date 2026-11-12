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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,48%

Il Nasdaq-100 esordisce a 27.953,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,48%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,48%, a quota 27.953,91 in apertura.
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